Группа жизни. Какой получилась жеребьёвка чемпионата мира

В Кремле состоялась жеребьёвка группового турнира чемпионата мира по футболу. Российская сборная получила вполне проходимых соперников: при удачном раскладе уже к третьему туру хозяева должны гарантировать себе выход в следующий раунд. Тем не менее, россияне и раньше преподносили неприятные сюрпризы.– о результатах жеребьёвки ЧМ-2018.Россия в качестве страны-хозяйки турнира уже получила определённые преференции перед жеребьёвкой. Так, Россия была отправлена в первую корзину, где находились сильнейшие сборные мира. Это значило, что хозяева турнира не могли оказаться в одной группе с Германией, Бразилией, Аргентиной, Францией и другими командами этой категории. Но это вовсе не значило, что России не могла оказаться в сложной группе. Например, при неудачном раскладе соперниками нашей сборной могли стать испанцы/уругвайцы/англичане, датчане и нигерийцы.Впрочем, всерьёз рассуждать об удачном и неблагоприятном жеребии, наверное, было бессмысленно. Даже если отбросить в сторону клише о том, что на чемпионате мира слабых соперников не бывает, можно было вспомнить неприятную статистику российской сборной. Со времён распада СССР российские футболисты никогда не пробились в плэй-офф чемпионатов мира. И это притом, что всякий раз жребий отправлял им в соперники вполне проходимые команды. В 1994 году россияне не смогли выйти из группы с Бразилией, Швецией и Камеруном. В 2002 году в соперниках у россиян были Бельгия, Япония и Тунис. А в 2014 году сборная России не сумела преодолеть групповой этап, на котором мы играли с Южной Кореей, Бельгией и Алжиром. Стоило ли ещё говорить о неудобных соперниках во время жеребьёвки домашнего Мундиаля?На этот раз жребий в соперники российской сборной отправил команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Среди всех оппонетов нашей команды лишь Уругвай должен вызывать серьёзные беспокойства. Жребий был бы идеальным, если бы место уругвайцев в группе A заняли перуанцы. Впрочем, не было бы это уж слишком «жирно»?Вполне удачно складывается и календарь российской сборной. В матче открытия на «Лужниках» хозяева будут принимать Саудовскую Аравию. Аравийцы не участвовали в двух последних Мундиалях, но зато до этого успешно квалифицировались на чемпионаты мира 1994, 1998, 2002 и 2006. Из всех команд четвёртой корзины более слабой (на бумаге) сборной выглядит лишь Панама.Саудовская Аравия перед чемпионатом мира ещё и осталась без главного тренере. Голландец Берт Ван Марвейк вывел аравийцев на Мундиаль, но затем был отправлен в отставку. Договориться с Карло Анчелотти саудовцам не удалось, но зато освободился Хуан Пицци – тот самый, который не сумел вывести сборную Чили на чемпионат мира. Если в следующие полгода не произойдёт ничего экстраординарного, именно он привезёт сборную Саудовской Аравии в Россию.Эта команда собрана из футболистов, которые выступают исключительно в местном чемпионате. В последнее время к сборам привлекались лишь двое легионеров – представитель «Витесса» Мухтар Али и полузащитник американской «Вирджинии Кавальерс» Фарис Абди. Оба ещё слишком молоды и неопытны, чтобы иметь серьёзные шансы на поездку на чемпионат мира.Стоит напомнить, что Россия и Саудовская Аравия встречались лишь однажды. В 1993 году команды провели товарищеский матч, завершившийся победой саудовцев со счётом 4:2.Во втором туре группового этапа хозяева чемпионата мира сыграют с командой Египта. Эта сборная не участвовала в Мундиалях с 1990-го года. Ещё одна поездка египтян на чемпионат мира датируется далёким 1934 годом. Возвращение в элиту мирового футбола получилось очень долгим. Но последние успехи египтян никак нельзя назвать случайностью. В 2017 году сборная Египта стала вице-чемпионом Африки.У египтян есть свой яркий лидер. Мохаммед Салах находится в идеальном футбольном возрасте (25 лет), нынешний сезон форвард «Ливерпуля» проводит просто великолепно. Весьма символично, что именно он принёс Египту путёвку на чемпионат мира: в матче с Конго его гол с пенальти принёс египтянам победу, которая и гарантировала поездку на Мундиаль. Впрочем, не стоит думать, что Египет является командой одного игрока. Сразу несколько сборников выступают в английской Премьер-Лиге. Помимо уже названного Салаха можно назвать полузащитника «Арсенала» Мохаммеда Эль-Нени. Наставником египтян является известный аргентинский специалист Эктор Купер. Тем не менее, Египет – вполне проходимый соперник, который россиянам должен оказаться «по зубам». Россия и Египет никогда не встречались друг с другом.Несомненным фаворитом группы A является сборная Уругвая, ведомая парой форвардов Кавани – Суарес. Уругвайцы – двукратные чемпионы мира, хоть эти успехи и датируются 1930 и 1950 годами. Если же говорить о более современном периоде, то «небесные олимпийцы» добивались хороших результатов на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов. В Южной Африке они добрались до полуфинала турнира, а главным хайлайтом стала победа над Ганой в ? финала, когда Суарес на последних секундах матча спас свою команду, отбив мяч на линии ворот рукой. Африканцы пенальти не реализовали, а в серии послематчевых 11-метровых сильнее оказались уругвайцы.В Бразилии Уругвай не без труда вышел в плэй-офф, оставив за бортом соревнований сборные Англии и Италии. Но уже на первой стадии плэй-офф уругвайцы проиграли колумбийцам со счётом 0:2.Сегодня по игре сборная Уругвая остаётся одной из сильнейших команд своего континента. Отборочный турнир ЧМ-2018 подопечные Оскара Табареса преодолели легко и уверенно. Уже к предпоследнему туру они фактически гарантировали себе путёвку на турнир. Табарес выстроил хорошо организованную команду, здорово играющую в обороне. При этом звёздное нападение уругвайцев может самостоятельно решить исход любого матча в свою пользу.Россия и Уругвай встречались лишь однажды. В 2012 году команды провели товарищеский матч, завершившийся вничью. Тогда Суарес после перерыва открыл счёт, а Кержаков уже через две минуты забил ответный мяч. Встреча так и завершилась со счётом 1:1.На чемпионате мира 2018 россияне проведут с уругвайцами заключительный матч группового этапа. Конечно, стоит побеждать Саудовскую Аравию и Египет, чтобы перед последним матчем в группе гарантировать себе участие в плэй-офф. Впрочем, это вовсе не значит, что с Уругваем у подопечных Черчесова шансов не будет. В квалификации ЧМ уругвайцы периодически выдавали «серые» матчи, испытывая серьёзные трудности в играх с аутсайдерами.Стоит напомнить, что хозяева чемпионата мира лишь однажды не выходили из группы. Случилось это в 2010 году, когда сборная ЮАР ограничлась программой-минимум. Естественно, что россияне не должны повторить бесславный путь африканцев. Из такой группы хозяева выходить в 1/8 финала просто обязаны, но что дальше?В плэй-офф соперники будут определяться по схеме крест-накрест. А это значит, что две лучшие команды группы A сыграют с первым и вторым местом группы B. Если обойдётся без сюрпризов, то Уругвай и Россия получат в соперники Испанию и Португалию. Будем объективны: в противостоянии с любой из этих команд шансов у хозяев будет немного.Во время жеребьёвки любого крупного турнира бывает легко определить так называемую «группу смерти». Но в этот раз ни один из квартетов нельзя наградить подобным эпитетом. Пожалуй, ближе всего к «смертельному» статусу подобрались соперники по группе “D”. Там собрались команды Аргентины, Исландии, Хорватии и Нигерии. Учитывая серьёзные проблемы аргентинцев в квалификации, можно сказать, что в группе собраны примерно равные участники, среди которых даже нет явного аутсайдера.Весьма интересная компания собралсь в группе “E”: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика и Сербия. Бразильцы, выигравшие квалификационный турнир за явным преимуществом, должны без проблем выходить в плэй-офф. Но за вторую путёвку в 1/8 финала развернётся нешуточная борьба, выделить фаворита в которой непросто.Наверняка, остросюжетными получатся матчи в группе “F”. Действующие чемпионы мира из Германии – явные фавориты, корейцы – аутсайдеры. На вторую путёвку будут претендовать сборные Мексики и Швеции. После того, как скандинавы не пустили в Россию голландцев и итальянцев, назвать их аутсайдерами просто не поворачивается язык.Если же говорить о самой непредсказуемой группе, то стоит отметить квартет “H”. Он же получает негласный титул «группы жизни». Польша, Сенегал, Колумбия и Япония поспорят за две путёвки в следующий раунд. Состав группы “H” получился очень ровным с небольшим преимуществом Польши и Колумбии.