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Александр Кержаков: на 99,9% мы уже в 1/8 финала

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в эфире телеканала "Матч ТВ" выразил уверенность в выходе россиян в плей-офф домашнего чемпионата мира.

Напомним, соперниками России по группе стали Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

"На 99,9% мы уже в 1/8 финала, что не может не радовать. Вот что я ждал, то мы и получили. Матч открытия турнира у нас будет с Саудовской Аравией в Москве при полных трибунах, и я уверен, что победим. Не выйти из этой группы будет не то что стыдно — неприлично", - сказал Кержаков.
Сегодня, 21:02
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(4)
№21 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 21:53) #
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online

Помолчал бы лучше идио..., мы на 99,9% уже в 1/8 финала,ага,ага...а Зенит на 100% чемпион ДА? полный болван. Вроде бы играл в футбол, и должен знать что о таких вещах нормальные болельщики то не говорят, а не то что "Бывший нападающий сборной России,и "ЭКСПЕРТ" телеканала "Матч ТВ" "
Регистрация: 25.07.2016
№20 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Может мы уже на 99,9% в финале???Чего тут мелочиться?
Регистрация: 26.10.2016
№19 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:51) #
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online

Лично я надеюсь на худшее, что сборная России не выйдет из группы, так будет для своего здоровья спокойнее (проверено десятилетиями). А ЧМ-2018 интересен не просмотром игры сборной России, которую к сожалению до сих пор тренирует физрук Черчесов, которого поддерживает физрук Мудко. А интерес заключается в ощущении большого футбольного праздника, приезда великих игроков и команд, а также миллионов иностранных болельщиков.
П.с. уеду смотреть ЧМ-2018 на море, отличная тема, всем советую!
Регистрация: 18.03.2013
№18 Написал: prime Пенза (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не эта ли твaрь обосрaлaсь на чм2014 ?
Регистрация: 2.08.2009
№17 Написал: casabl (Сегодня, 21:47) #
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Саня, не пиииииди.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№16 Написал: mustang (Сегодня, 21:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
может хватит уже


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я очень люблю спартак(с)
Регистрация: 23.12.2015
№15 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Керж.ков, пид.рас, ты сам-то вспомни как играл, муд.ло еб..ное.

Какая может быть 1/8? На ЧМ г.вно не выходит (пробиваясь через группы).
Слабых там нет.
Вот когда выйдем - тогда и будешь пиз.деть.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№14 Написал: Frodik Калуга (Сегодня, 21:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
в нашей группе каждая команда радостно потерла руки
Регистрация: 27.09.2008
№13 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:31) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
а по факту будет как на кубке конфедерации )) матч открытие выигрываем, радуемся, идем на 1 месте а потом все как всегда )))
Регистрация: 26.07.2014
№12 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 21:29) #
  • -1
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На ЧМ всегда везет сильнейшим и....хозяевам.
Регистрация: 21.04.2009
№11 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 21:20) #
  • +4
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online

Да вы достали, должны должны. Посмотрите на наших бездарей, если они тоже будут так думать, а не пахать на поле, быть беде! Кержаков специально спизданул что б сглазить, назлость , что там не играет. Знаем мы и ЧЕ два года назад, когда были тоже уверены что выйдем, в итоге боролись все, кроме России, думавшей, что должны выйти. Ни одна игра не была проходной!!!
Регистрация: 4.05.2014
№10 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 21:20) #
  • +1
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online

pivas,
Я имею ввиду именно сборную России, а не СССР. С жеребьевками нам везет обычно всегда, а вот дальше...
Регистрация: 1.12.2017
№9 Написал: pivas (Сегодня, 21:16) #
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Цитата: Юлий Цезарь
не каркай smile еще ни разу на ЧМ из группы не выходили

В 1966 ГОДУ НА ЧМ В АНГЛИИ БЫЛИ ЧЕТВЕРТЫМИ И НАШИМ ВРУЧИЛИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ . ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ КАКОЙ - НИКАКОЙ БОЛЕЛЬЩИК , А Я ЭТО ПОМНЮ В СИЛУ СВОЕГО ВОЗРАСТА .
Регистрация: 23.05.2016
№8 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:14) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Мы наблюдаем рождение очередного иксперда
Регистрация: 17.05.2015
№7 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Я помню 2002 год , Сашко!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:10) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Да уж, не дал бог мозгов.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: pivas (Сегодня, 21:10) #
  • +1
  •  (3)

А С КЕМ В 1 \ 4 ФИНАЛА , В 1 \ 2 ФИНАЛА , И КОГО ЗАВАЛИМ В ФИНАЛЕ ?
Регистрация: 23.05.2016
№4 Написал: Valeri Aseev СПБ (Сегодня, 21:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Уже не играя в 1/8. Пипец психология.Любят наши халяву, но как бы это боком не вышло.


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Самое мерзкое,когда человек уподобляется скотине)))
Регистрация: 30.10.2016
№3 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 21:07) #
  • +1
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online

не каркай smile еще ни разу на ЧМ из группы не выходили
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 21:07) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да мы и в финале можем быть! :) Но лишь в качестве зрителя...
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: nik3232 (Сегодня, 21:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
НЕ хвались на рать едучи......
Регистрация: 9.06.2011
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