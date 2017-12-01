Александр Кержаков: на 99,9% мы уже в 1/8 финала

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в эфире телеканала "Матч ТВ" выразил уверенность в выходе россиян в плей-офф домашнего чемпионата мира.Напомним, соперниками России по группе стали Уругвай, Египет и Саудовская Аравия."На 99,9% мы уже в 1/8 финала, что не может не радовать. Вот что я ждал, то мы и получили. Матч открытия турнира у нас будет с Саудовской Аравией в Москве при полных трибунах, и я уверен, что победим. Не выйти из этой группы будет не то что стыдно — неприлично", - сказал Кержаков.