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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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21:42
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (7)
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (7)
17:17
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
16:04
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
14:18
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
ЦСКА забил шесть безответных голов в ворота "Тосно"
ЦСКА одержал победу над "Тосно" в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.
Чемпионат России
19 тур
ЦСКА – "Тосно" 6:0
Гол: Витиньо, 11 (пен.), 27, 32, Натхо, 54, Головин, 58, Вернблум, 63
Нереализованный пенальти: Головин 78
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Васин, Василий Березуцкий, Игнашевич, Дзагоев (Кучаев, 65), Натхо, Вернблум (Гордюшенко, 77), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 60)
"Тосно": Юрченко, Чернов, Буйволов, Дугалич, Шахов, Галиулин, Плиенко (Роша, 73), Карницкий (Мухаметшин, 64), Мирзов, Заболотный, Марков (Казаев, 64)
Предупреждения: Заболотный, 60
Чемпионат России
19 тур
ЦСКА – "Тосно" 6:0
Гол: Витиньо, 11 (пен.), 27, 32, Натхо, 54, Головин, 58, Вернблум, 63
Нереализованный пенальти: Головин 78
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Васин, Василий Березуцкий, Игнашевич, Дзагоев (Кучаев, 65), Натхо, Вернблум (Гордюшенко, 77), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 60)
"Тосно": Юрченко, Чернов, Буйволов, Дугалич, Шахов, Галиулин, Плиенко (Роша, 73), Карницкий (Мухаметшин, 64), Мирзов, Заболотный, Марков (Казаев, 64)
Предупреждения: Заболотный, 60
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