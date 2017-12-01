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ЦСКА забил шесть безответных голов в ворота "Тосно"

ЦСКА одержал победу над "Тосно" в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.

Чемпионат России

19 тур

ЦСКА – "Тосно" 6:0

Гол: Витиньо, 11 (пен.), 27, 32, Натхо, 54, Головин, 58, Вернблум, 63

Нереализованный пенальти: Головин 78

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Васин, Василий Березуцкий, Игнашевич, Дзагоев (Кучаев, 65), Натхо, Вернблум (Гордюшенко, 77), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 60)

"Тосно": Юрченко, Чернов, Буйволов, Дугалич, Шахов, Галиулин, Плиенко (Роша, 73), Карницкий (Мухаметшин, 64), Мирзов, Заболотный, Марков (Казаев, 64)

Предупреждения: Заболотный, 60
Сегодня, 21:22
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30
(6)
№30 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:56) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Цска с победой, а Тосно уже мыслями в отпуске.
Посмотрим, смогут ли они нащупать у себя иячки в последнем матче года.


актуальный вопрос
Регистрация: 14.04.2008
№29 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тосно не оправдал надежды Зенита, и теперь уже ему надо догонять ЦСКА.
Регистрация: 20.03.2014
№28 Написал: FC CSKA (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: 13iv74
Спартак в болоте сотворил гол-шедевр.....только за этот гол Спартак должен .

вроде федун сказал, что он никому не должен?? дурит вашего брата...
Регистрация: 23.11.2017
№27 Написал: mustang (Сегодня, 21:51) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
средь бела дня доги гоняют


--------------------
я очень люблю спартак(с)
Регистрация: 23.12.2015
№26 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цска с победой, а Тосно уже мыслями в отпуске.
Посмотрим, смогут ли они нащупать у себя иячки в последнем матче года.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№25 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 21:46) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дерби будет интересным! Пора поднимать планку!
А то Спартак-зенит ставят на игру номер один в чемпионате!

Ждем с конями потери от локо и бомжей
Регистрация: 28.11.2017
№24 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 21:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Всех болельщиков ЦСКА с победой !!!
Регистрация: 18.11.2012
№23 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:44) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sash79
Цитата: ММВ
Это вообще законно?

У тебя на аватаре законно? Зоофил.

Причем здесь зоофил? laughing
Это знак таким как ты-не ипите мне мозг. Зоофил laughing


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№22 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:42) #
  • +1
  •  (5)
online

Молорики воины! Прибивайте культурную столицу на всех фронтах! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№21 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:41) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Орнитолог
Сколько народа смотрело это гомно? smile

а что там смотреть? тула долги возвращает, результат предсказуем был до матча


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№20 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой! Игоря с очередным матчем на ноль!

А вот пенальти надо забивать. Второй матч и второй не забитый пенальти! Хреново работают.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№19 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 21:38) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ММВ
Это вообще законно?

У тебя на аватаре законно? Зоофил.
Регистрация: 26.11.2017
№18 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:37) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: 13iv74
Спартак в болоте сотворил гол-шедевр.....только за этот гол Спартак должен быть чемпионом...


Поздравляю! Вы - чемпионы болота!

Да в мае еще выиграли. Все это знают! И вы не забывайте


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№17 Написал: Орнитолог (Сегодня, 21:37) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько народа смотрело это гомно? smile


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№16 Написал: попа жопа (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: palych25
Адриано играл весь матч просто здорово. И гол сделал.

во молодец поэтому конюшня и победила с паса Адриано -заблудился laughing
Регистрация: 21.10.2017
№15 Написал: Rasmuz (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (4)

Тошноты точно за Бесчастных сливают Парфенова. Хуже,чем с Зенитом оказывается запросто. Ее штуки 4 могли получить.
Регистрация: 29.08.2017
№14 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 21:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Нормальная игра. Тосно жаль.


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№13 Написал: palych25 (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (2)

Адриано играл весь матч просто здорово. И гол сделал.
Регистрация: 3.10.2017
№12 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (16)
online

Цитата: 13iv74
Спартак в болоте сотворил гол-шедевр.....только за этот гол Спартак должен быть чемпионом...


Поздравляю! Вы - чемпионы болота!
Регистрация: 26.01.2007
№11 Написал: Бриг (Сегодня, 21:34) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Голевая феерия, но тут тот случай наверное, когда два пеналя с интервалом, сломали команду..Играть лесники не бросили, но морально были подавлены...Армейцы могли забить и больше..
Регистрация: 21.11.2016
№10 Написал: Роберто (Сегодня, 21:32) #
  • -8
  •  (20)
online

Цитата: 13iv74
сотворил гол-шедевр.

в договорном матче

Всех коней с победой на классе!
Регистрация: 24.11.2017
№9 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (23)
online

Спартак в болоте сотворил гол-шедевр.....только за этот гол Спартак должен быть чемпионом...
Регистрация: 22.11.2014
№8 Написал: FC CSKA (Сегодня, 21:29) #
  • +2
  •  (6)
online

С Победой, матч на удивление сложился легко... но всё забыли- готовимся к встречи с МЮ... главное нессать- "кроме цепей терять будет нечего..."
Регистрация: 23.11.2017
№7 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (9)

ЦСКА с разгромной победой!
Так ещё и не всё забили...
Регистрация: 7.05.2010
№6 Написал: Alter ego (Сегодня, 21:27) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
ЦСКА молодцы, что забивали сколько могли. Вернблум вошел во вкус. Что с Тосно непонятно? Парфенова сливают? Что то дырявыми слишком стали
Регистрация: 17.05.2017
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это вообще законно?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: zuluz Санкт- Петербург (Сегодня, 21:25) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
С победой коняшки!
Регистрация: 23.04.2016
№3 Написал: player (Сегодня, 21:25) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с Победой! Капитана с сухарем!
Регистрация: 11.12.2016
№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:23) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
С Победой!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:23) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Тосно никакой был.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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