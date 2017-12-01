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Гол Дениса Глушакова на 90-й минуте принес "Спартаку" победу в Туле

В матче 19-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде одержал победу над "Арсеналом".

Чемпионат России

19 тур

"Арсенал" – "Спартак" 0:1

Гол: Глушаков, 90.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва (Александров, 78).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов (Бакаев, 90+3), Глушаков, Пашалич, Мельгарехо (Попов, 75), Роша (Зобнин, 63), Луис Адриано.

Предупреждения: Григалава, 17, Кутепов, 40, Джорджевич, 67, Глушаков, 80.
Сегодня, 21:27
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№96 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 21:57) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Hitman
Цитата: Peticia
с такой игрой Ливерпуль устроит со Спартаком порно а с селиховым ганг банг

а конюшня типа МЮ обыграет?Может просто у тебя бомбит ослик?)
Регистрация: 14.11.2017
№95 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 21:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
поросячья моча это, а не чемпион

МОЧА БУДЕТ С УРАЛОМ.
Регистрация: 8.05.2016
№94 Написал: Орнитолог (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бульбаш
Прям НОСТРАДАМУС .

№32 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 21:22) #Не нравится-10Нравится (10)


online
Болеет за:
«Факел»

"Арсенал" – "Спартак" 0:1 текст

спартак не выиграет в такой игре, могу поставить свою попу))

Вот и вкрутили факел по самые гланды, аж фаер выбило laughing


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№93 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 21:54) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Peticia
с такой игрой Ливерпуль устроит со Спартаком порно а с селиховым ганг банг

Прям НОСТРАДАМУС .
Регистрация: 8.05.2016
№92 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:54) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
поросячья моча это, а не чемпион


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№91 Написал: Hitman (Сегодня, 21:53) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Peticia
с такой игрой Ливерпуль устроит со Спартаком порно а с селиховым ганг банг

а конюшня типа МЮ обыграет?Может просто у тебя бомбит ослик?)
Регистрация: 20.04.2017
№90 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:52) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: mustang
каррера реинкарнировал спартак 90-х

Фурсенко реинкарнировал поля 90-х


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№89 Написал: Орнитолог (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Становится уже привычным бессильное пищание трахнутых бомжей laughing


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№88 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 21:52) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Факел»
с такой игрой Ливерпуль устроит со Спартаком порно а с селиховым ганг банг
Регистрация: 14.11.2017
№87 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Трансляция *овно, поле *овно, а матч получился интересным и боевым.
Спартаку конечно немного повезло, но им было больше нужно.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№86 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: narvaspy
Пашалич - всё равно полено, как и Роша.


чучуть не соглашусь.
Пашалич - хороший игрок но он в сылке и ее отбывает, по нему видно как ему в падлу... Весь мир уже убедился что у Конте в сылку можно уехать наверное даже если трусы не того цвета оденешь...
Роша - просто в Шоке... Ну не ждал что он попадет в такой клуб... Да и тренер что будет именно такой... Я с детсва наблюдаю за Ювентусом и то не сразу вспомнил имя Каррера...
Роша если к концу сезона не заиграет то наверное в ссылку поедит.


--------------------
Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№85 Написал: mustang (Сегодня, 21:48) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
каррера реинкарнировал спартак 90-х


--------------------
я очень люблю спартак(с)
Регистрация: 23.12.2015
№84 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 21:48) #
  • -12
  •  (16)
online
Болеет за:
«Факел»
с такой поганой трусливой безликой игрой спартак чемпионом не будет
Регистрация: 14.11.2017
№83 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:47) #
  • +8
  •  (8)
online

Цитата: panin
как в субботу следующую сосать будите?

Будите, епта - будильник завести не забудь!!! Дерёвня....
Регистрация: 3.03.2007
№82 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:45) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Злые поросята))) договорняк глаза колет.

Саш, ну ты уже не тупи
Регистрация: 2.02.2012
№81 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:45) #
  • +11
  •  (13)
online

Именно такие очки, вырванные с мясом, в грязи, крови, с кусками дерна, и называют чемпионскими. Будем добирать.
Регистрация: 3.03.2007
№80 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:44) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
у голубого пула рвет пуканы grinning
Регистрация: 22.09.2007
№79 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 21:44) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: panin
Цитата: waldemar
На УНИТАЗ АРЕНЕ.

о чем там на открытие договаривались?как в субботу следующую сосать будите?

Это еще не известно кто за щёку брать будет ХА-ха
Регистрация: 30.08.2015
№78 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:43) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера рискнул, ради ЛЧ, но если честно зачем? Надо брать свой чемпионат и потом думать
Регистрация: 2.02.2012
№77 Написал: Hitman (Сегодня, 21:42) #
  • +10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
опять бомжекони шлифанули,Спартак на болотном поле взял важнейшие очки в этом регби,это не дело в такую погоду играть,но главное победа,а бомжекони продолжают негодовать,это вам не с Тосно доги катать))
Регистрация: 20.04.2017
№76 Написал: Gusjohnson19 (Сегодня, 21:42) #
  • +4
  •  (6)
online

sanyapytilin,
Клоун епта,вы только что три точки били,а у него договорняк)))
Регистрация: 4.08.2016
№75 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:42) #
  • +3
  •  (5)
online

Ну и славно. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№74 Написал: imaginary (Сегодня, 21:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
нормас, противно, конечно смотреть на всё это
но пожалуй я буду всегда ставить на спартак, только бабло может утешить меня
Регистрация: 7.02.2010
№73 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:42) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: ММВ
Цитата: sanyapytilin
Цитата: ММВ
Цитата: sanyapytilin
Это было очевидно. Хороший договорняк.

Ты как всегда) на новости за победу коней ни слова, зато у нас погадил))

Я с матча еду. Зачем мне писать что-то.
Вам на диван напалмом.
Как тебе договорняк?

Я доволен! Значит есть у нас деньги stuck_out_tongue_closed_eyes
Вас тоже купим laughing


А это не факт.
Матч должен быть крайне интересный. Вы главное не валяйтесь 90 минут.

Вы главное команду соберите, а то говорят играть некому. А мы уже решим как доигрывать победный матч)
P.s. лишь бы погода была не такое уг, что бы клманды показали все, на что способны


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№72 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:42) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Злые поросята))) договорняк глаза колет.

и это после 6-0 с Тосно и 3-х пеналей на унитаз арене?
Саня, еплан.. ты это серьезно? grinning
Регистрация: 22.09.2007
№71 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 21:41) #
  • -14
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: waldemar
На УНИТАЗ АРЕНЕ.

о чем там на открытие договаривались?как в субботу следующую сосать будите?


--------------------
Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009
№70 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:41) #
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Злые поросята))) договорняк глаза колет.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№69 Написал: checkmate (Сегодня, 21:40) #
  • +7
  •  (7)
online

Всех КБ с победой!
Регистрация: 21.02.2016
№68 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 21:39) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: ajax101
Цитата: sanyapytilin
Это было очевидно. Хороший договорняк.


а ты видать надеялся...
договорняк сегодня был в Москве


В кремлевском дворце?

На УНИТАЗ АРЕНЕ.
Регистрация: 30.08.2015
№67 Написал: БОЦМАН СОЧИ city (Сегодня, 21:39) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Тяжёлая и безумно дорогая победа! Вся команда -МУЖИКИ !!!


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Горжусь нашей замечательной Россией - лучшей страной в мире!
Регистрация: 11.02.2011
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