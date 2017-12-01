Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:42
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (7)
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (7)
17:17
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
16:04
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
14:18
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
Гол Дениса Глушакова на 90-й минуте принес "Спартаку" победу в Туле
В матче 19-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде одержал победу над "Арсеналом".
Чемпионат России
19 тур
"Арсенал" – "Спартак" 0:1
Гол: Глушаков, 90.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва (Александров, 78).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов (Бакаев, 90+3), Глушаков, Пашалич, Мельгарехо (Попов, 75), Роша (Зобнин, 63), Луис Адриано.
Предупреждения: Григалава, 17, Кутепов, 40, Джорджевич, 67, Глушаков, 80.
Чемпионат России
19 тур
"Арсенал" – "Спартак" 0:1
Гол: Глушаков, 90.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва (Александров, 78).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов (Бакаев, 90+3), Глушаков, Пашалич, Мельгарехо (Попов, 75), Роша (Зобнин, 63), Луис Адриано.
Предупреждения: Григалава, 17, Кутепов, 40, Джорджевич, 67, Глушаков, 80.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.