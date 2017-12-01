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Дмитрий Парфенов: ЦСКА нас переиграл по всем компонентам

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал крупное поражение от ЦСКА (0:6) в 19-м туре чемпионата России.

"Эта вторая наша игра с одним из лидеров чемпионата. Сегодня мы крупно проиграли. Это наша вина. ЦСКА нас переиграл по всем компонентам. Больше нечего говорить", - приводит слова Парфенова корреспондент Rusfootball.info.
Сегодня, 21:37
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(1)
№3 Написал: Орнитолог (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Почем?


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 21:43) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дима, шесть мячей от коней, пять от бомжей. Дима уходи сам от этой гнили Ленинградской
Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:39) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Физрук, твои школьники по твоему приказу ложатся второй матч?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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