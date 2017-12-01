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Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Арсеналом" в матче 19-го тура чемпионата России.

"Сначала было холодно, но в конце матча стало жарко. Это доказывает, что команда стремится к победе до самого конца. Знали, что будет сложно, потому что "Арсенал" играет в хороший футбол. Но мы забили в важный момент матча.

"Спартак" пытался играть в свой футбол, но поле не позволяло это сделать. Поэтому мы стали действовать за счет дальних передач, хоть это и не наш стиль. Мы боролись. Это правильный настрой. Не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца", - сказал Каррера.
Сегодня, 21:42
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(4)
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 21:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Просто Мужики!
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Адриано хорош. Последние матчи один из лучших на поле. Промеса затмил ))
Регистрация: 21.12.2010
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Карера красавец!!!!!! Как же долго мы тебя ждали...
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Каррера,как мы долго тебя ждали.

Просто этот парень долго играл в футбол,иначе пришел бы сразу после Романцева blush


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:52) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера,как мы долго тебя ждали.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: atlet Удмуртия,Ижевск (Сегодня, 21:50) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
И независимо от счета, всегда нужно играть до конца
Регистрация: 8.04.2017
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 21:47) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В таком болоте это как шесть очков!
Регистрация: 28.11.2017
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