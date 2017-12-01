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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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21:42
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (7)
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (7)
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Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Арсеналом" в матче 19-го тура чемпионата России.
"Сначала было холодно, но в конце матча стало жарко. Это доказывает, что команда стремится к победе до самого конца. Знали, что будет сложно, потому что "Арсенал" играет в хороший футбол. Но мы забили в важный момент матча.
"Спартак" пытался играть в свой футбол, но поле не позволяло это сделать. Поэтому мы стали действовать за счет дальних передач, хоть это и не наш стиль. Мы боролись. Это правильный настрой. Не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца", - сказал Каррера.
"Сначала было холодно, но в конце матча стало жарко. Это доказывает, что команда стремится к победе до самого конца. Знали, что будет сложно, потому что "Арсенал" играет в хороший футбол. Но мы забили в важный момент матча.
"Спартак" пытался играть в свой футбол, но поле не позволяло это сделать. Поэтому мы стали действовать за счет дальних передач, хоть это и не наш стиль. Мы боролись. Это правильный настрой. Не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца", - сказал Каррера.
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