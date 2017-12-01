Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:42
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (7)
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (7)
17:17
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
16:04
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
14:18
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
Виктор Гончаренко: порадовало, что во втором тайме не бросили играть
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч! Футбол 1" прокомментировал крупную победу над "Тосно" (6:0).
"Трудно вспомнить, когда моя команда выигрывала со счётом 6:0. У нас напряжённый чемпионат, и даже простая крупная победа - уже редкость.
Не ожидали, что так просто сложится матч. Быстрые мячи позволили нам взять игру под контроль. Порадовало, что во втором тайме не бросили играть. Имели большое преимущество, провели много атак, надёжно действовали в обороне, изматывали соперника. Большой респект команде за то, как она отнеслась к сегодняшней игре", - отметил Гончаренко.
"Трудно вспомнить, когда моя команда выигрывала со счётом 6:0. У нас напряжённый чемпионат, и даже простая крупная победа - уже редкость.
Не ожидали, что так просто сложится матч. Быстрые мячи позволили нам взять игру под контроль. Порадовало, что во втором тайме не бросили играть. Имели большое преимущество, провели много атак, надёжно действовали в обороне, изматывали соперника. Большой респект команде за то, как она отнеслась к сегодняшней игре", - отметил Гончаренко.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.