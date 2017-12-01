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Виктор Гончаренко: порадовало, что во втором тайме не бросили играть

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч! Футбол 1" прокомментировал крупную победу над "Тосно" (6:0).

"Трудно вспомнить, когда моя команда выигрывала со счётом 6:0. У нас напряжённый чемпионат, и даже простая крупная победа - уже редкость.

Не ожидали, что так просто сложится матч. Быстрые мячи позволили нам взять игру под контроль. Порадовало, что во втором тайме не бросили играть. Имели большое преимущество, провели много атак, надёжно действовали в обороне, изматывали соперника. Большой респект команде за то, как она отнеслась к сегодняшней игре", - отметил Гончаренко.
Сегодня, 21:52
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