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Виктор Гончаренко: не стал бы на месте болельщиков "Тосно" посыпать голову пеплом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал крупную победу над "Тосно" (6:0) в 19-м туре чемпионата России.

- Быстрые голы с пенальти нам помогли. Да и в общем мы держали игру под контролем. Хорошо, что не бросили играть во втором тайме, выигрывая 3:0. В итоге одержали победу достаточно легко.

- Как оцениваете игру "Тосно"?

- Мы очень правильно организовывали атаки, держали мяч, соответственно выматывали форвардов соперников. Мне нравится команда, которая играет сама и даёт играть другим. В таком случае у "Тосно" всегда есть шанс отыграться, даже если команда проигрывает. Не стал бы на месте их болельщиков посыпать голову пеплом.

- Как ваши футболисты следили за жеребьевкой?

- Перед матчем в раздевалках были телевизоры выключены, хотя о результатах жеребьёвки мы, конечно, знали.

- У России оптимальная группа?

- Сейчас об этом рассуждать абсолютно бесполезно, такие вещи нужно оценивать непосредственно перед турниром. Сборным важно избежать травм ключевых футболистов.

Rusfootball.info
Сегодня, 22:00
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(4)
№4 Написал: Орнитолог (Сегодня, 23:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Думаю голубой пул сохранит фк тошно в пл... Недорого берут smile


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:18) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Тут уже не пеплом голову посыпать надо а дегтем мазать ,от позора 0-11 с Зенитом и ЦСКА.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:11) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да, обычная ситуация, когда вместе с формой не выдали яички.
Нормальный бабский футбол команды уровня даже не Фнл.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 22:05) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вы и так сегодня БАБОК ПОДНЯЛИ НЕ ПЛОХО ,НЕ ПЛОХО
Регистрация: 30.08.2015
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