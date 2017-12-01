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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Гончаренко: не стал бы на месте болельщиков "Тосно" посыпать голову пеплом
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал крупную победу над "Тосно" (6:0) в 19-м туре чемпионата России.
- Быстрые голы с пенальти нам помогли. Да и в общем мы держали игру под контролем. Хорошо, что не бросили играть во втором тайме, выигрывая 3:0. В итоге одержали победу достаточно легко.
- Как оцениваете игру "Тосно"?
- Мы очень правильно организовывали атаки, держали мяч, соответственно выматывали форвардов соперников. Мне нравится команда, которая играет сама и даёт играть другим. В таком случае у "Тосно" всегда есть шанс отыграться, даже если команда проигрывает. Не стал бы на месте их болельщиков посыпать голову пеплом.
- Как ваши футболисты следили за жеребьевкой?
- Перед матчем в раздевалках были телевизоры выключены, хотя о результатах жеребьёвки мы, конечно, знали.
- У России оптимальная группа?
- Сейчас об этом рассуждать абсолютно бесполезно, такие вещи нужно оценивать непосредственно перед турниром. Сборным важно избежать травм ключевых футболистов.
Rusfootball.info
- Быстрые голы с пенальти нам помогли. Да и в общем мы держали игру под контролем. Хорошо, что не бросили играть во втором тайме, выигрывая 3:0. В итоге одержали победу достаточно легко.
- Как оцениваете игру "Тосно"?
- Мы очень правильно организовывали атаки, держали мяч, соответственно выматывали форвардов соперников. Мне нравится команда, которая играет сама и даёт играть другим. В таком случае у "Тосно" всегда есть шанс отыграться, даже если команда проигрывает. Не стал бы на месте их болельщиков посыпать голову пеплом.
- Как ваши футболисты следили за жеребьевкой?
- Перед матчем в раздевалках были телевизоры выключены, хотя о результатах жеребьёвки мы, конечно, знали.
- У России оптимальная группа?
- Сейчас об этом рассуждать абсолютно бесполезно, такие вещи нужно оценивать непосредственно перед турниром. Сборным важно избежать травм ключевых футболистов.
Rusfootball.info
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