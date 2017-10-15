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Миодраг Божович: мы не заслуживали поражения

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о матче 19-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1).

"Игра была до ошибки. Мы могли забить в первом тайме, у нас было 2 момента, но не забили. Во втором тайме и у нас, и у "Спартака" была возможность выйти вперед. Не скажу, что игра была ничейная, но мы не заслуживали поражения. "Спартак" выиграл, потому что использовал нашу ошибку", - сказал Божович.
Теги: Божович Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 22:16
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(5)
№8 Написал: Орнитолог (Сегодня, 23:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Arien_Allan_Beck
по меркам их бюджета

Спонсор нужен. ТОЗу содержание их команды - тфу, они в год на ремонт базы отдыха "Оружейник" бахают в разы больше


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№7 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 22:41) #
  • +3
  •  (9)

Цитата: зенитовец
Вас для этого и оставляли в "вышке", чтобы говну с очками пособить.

Что-то не так пошло?
13-й тур 15.10.17 19:00 Зенит - Арсенал 0:1 laughing
Регистрация: 4.09.2013
№6 Написал: vvSpartak (Сегодня, 22:39) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: зенитовец
Да ладно, Божович... Хорош волосенки на жопе показательно-театрально рвать! Все всё понимают. Вас для этого и оставляли в "вышке", чтобы говну с очками пособить.

Говну как раз Арсенал не сумел подсобить и выиграл в гостях 0-1


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№5 Написал: зенитовец СССР (Сегодня, 22:34) #
  • -10
  •  (16)
online

Да ладно, Божович... Хорош волосенки на жопе показательно-театрально рвать! Все всё понимают. Вас для этого и оставляли в "вышке", чтобы говну с очками пособить.
Регистрация: 22.08.2008
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 22:30) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Погода вам на руку сыграла..... Отгреблись бы мячей так в 5, 6, однако...
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 22:28) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да что вы блин!
Будто грипом заразились! И сопли лить начинаете!
Ведь симпотичная команда у Туляков.
Но честно, в этом сезоне им низя подниматься выше 8 места.
Что бы не превратиться в аввантюру. Мне симпотична сама по себе команда. просто Авантюры дорого стоят. И никогда не окупаются. Пример. Ростов, Лестер и т.д.
А так через пару сезонов думаю в самый раз будет биться за зону еврокубков. Да и околофутболом надо обрасти что бы дыра в бюджете не такой большой была. А лучше летом решить вопрос хотя бы с дренажом на поле, что стоит не малых денег (по меркам их бюджета)


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
В полку нытиков прибавилось. Умойтесь снегом...
Регистрация: 27.04.2009
№1 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:18) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
О, еще один! В очередь, ***ны дети, в очередь...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
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