Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:44
Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло (26)
Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло (26)
21:42
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (12)
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (12)
17:17
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
16:04
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Миодраг Божович: мы не заслуживали поражения
Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о матче 19-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1).
"Игра была до ошибки. Мы могли забить в первом тайме, у нас было 2 момента, но не забили. Во втором тайме и у нас, и у "Спартака" была возможность выйти вперед. Не скажу, что игра была ничейная, но мы не заслуживали поражения. "Спартак" выиграл, потому что использовал нашу ошибку", - сказал Божович.
"Игра была до ошибки. Мы могли забить в первом тайме, у нас было 2 момента, но не забили. Во втором тайме и у нас, и у "Спартака" была возможность выйти вперед. Не скажу, что игра была ничейная, но мы не заслуживали поражения. "Спартак" выиграл, потому что использовал нашу ошибку", - сказал Божович.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.