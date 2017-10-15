Миодраг Божович: мы не заслуживали поражения

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о матче 19-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1)."Игра была до ошибки. Мы могли забить в первом тайме, у нас было 2 момента, но не забили. Во втором тайме и у нас, и у "Спартака" была возможность выйти вперед. Не скажу, что игра была ничейная, но мы не заслуживали поражения. "Спартак" выиграл, потому что использовал нашу ошибку", - сказал Божович.