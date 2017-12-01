Валерий Рейнгольд: соперники сборной России тоже радуются, что попали к нам в группу

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервьюпрокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2018.- Тяжелая группа. Кажется, что легко. Во-первых, Уругвая - одна из сильнейших сборных Южной Америки. Последние два Кубка Америки Чили выиграли, до этого два раза подряд уругвайцы. Там есть такой игрочок - Суарес. Не будем об этом забывать, в "Барселоне" играет. Это команда очень почетнаемая во всем мире. Уругвай - двукратный обладатель мирового кубка.Египет - одна из сильнейшая команд Африки. Все египетские футболисты играют в английских клубах. Конечно, это не Франция, Германия. Очень приличная команда. Дело в том, что они тоже радуются, что попали в одну группу с Россией.Единственная под вопросом команда - Саудовская Аравия. Но, вы меня извините, там тоже в футбол играть умеют. Чего нам радоваться? Нам надо быть готовым ко всему. Радуются тогда, когда порядок. Я не вижу порядка в сборной. Когда мы начнем объявлять, на кого мы будем опираться? Чего Черчесов дурака то валяет? Тебя поставили главным тренером, так ты обозначь, кто у тебя будет лидером, на кого опираешься, обозначь круг игроков, вокруг кого будешь строить команду. Ничего не вижу и не слышу. Полная тишина. А копался как партизан. Вот мое мнение. Много вопросов... Так что радовать нечего. Если бы у нас была нормальная, готовая команда, то можно было бы радоваться. Но я сборной пока не вижу. Может быть вы видите?- Вы знаете, я жизнь прожил, сам играл и знаю, что это такое. Где мы прибавили? То, что приехали Испания и Аргентия, чтобы в Кремль сходить... Потому что в контракте было написано, если не будете играть, мы вам бабки не заплатим. Товарищеские игры никому ничего не принесли. Что мы сделали? Отыграли вничью с испанцами, ну, открытый футбол. Играли пешком. Они ночью гуляли по Москве на Красной площади. Ну, ребят. Надо относиться к этому не только с юмором... Когда молодые журналисты говорят: ой как здорово, после Аргентины сыграли вничью с Испанией... Ну нельзя же так. Я жду совсем другого. Жду полной самоотдачи, чтобы у команды глаза горели, чтобы они чувствовали, за какую страну играют и как надо отдаваться на поле. До конца не понятно, кто основной игрок, кого возьмет.Ругается с Денисовым. Он сильнейший опорник в "Локомотиве". Мы же игроков берем, которые лучшие. Мы что, не видим? Или никто в футболе не соображает? Черчесов выясняет с ним отношения еще по "Динамо". Отбрось их в сторону. Сборная превыше всего. Тебе доверили команду, и ты будь любезен всех сильнейших привлекай. Поэтому много вопросов у меня. Пускай докажут обратное. И нечего улыбаться и хихикать.- Реально выйти из группы только в том случае, если проявим характер. Вообще, советская школа футбола и российская она, в принципе, одинаковая. Всегда играли за счет характера. Где-то технически не могли обыграть, мы проявляли характер, желание и силу воли. Я не буду перечислять качества наших футболистов, тем более, я не знаю, к кому я обращаюсь, я не знаю состав сборной. Если мы проявим самоотдачу и характер, у нас есть возможность выйти из группы. Дальше загадывать я не хочу. Когда Черчесов говорит, что мы будем играть в финале... Он дураков ищет? В каком финале он будет играть? Мы с тобой не шутим, господин Черчесов. Хотим, чтобы ты объяснил, вокруг кого будешь строить команду. Так что успех сборную ждем только в том случае, если будем грызть землю. Вот тогда все будет в порядке. Они знают, что вся Россия будет за них болеть.