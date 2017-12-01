Иранские болельщики поблагодарили Марию Командную: мы этого никогда не забудем

DREAM BIG A post shared by Maria Komandnaya (@komandnaya) on Dec 1, 2017 at 9:02am PST

Иранские болельщики поблагодарили Марию Командную за проведение церемонии жеребьевки чемпионата мира-2018 в скромном наряде.Напомним, ранее иранцы боялись, что национальное телевидение прервет шоу, если наряд россиянки будет чересчур откровенным.В инстаграме Командной появились комментарии иранцев с благодарностью. "Спасибо, мы никогда этого не забудем", - отмечают иранцы под фотографией Командной.