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Иранские болельщики поблагодарили Марию Командную: мы этого никогда не забудем

Иранские болельщики поблагодарили Марию Командную за проведение церемонии жеребьевки чемпионата мира-2018 в скромном наряде.

Напомним, ранее иранцы боялись, что национальное телевидение прервет шоу, если наряд россиянки будет чересчур откровенным.

В инстаграме Командной появились комментарии иранцев с благодарностью. "Спасибо, мы никогда этого не забудем", - отмечают иранцы под фотографией Командной.

DREAM BIG

A post shared by Maria Komandnaya (@komandnaya) on

Сегодня, 00:05
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