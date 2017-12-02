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"Ювентус" благодаря голу Игуаина обыграл "Наполи"

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле проиграл "Ювентусу".

Чемпионат Италии

15 тур

"Наполи" – "Ювентус" 0:1

Голы: Игуаин, 15

"Наполи": Рейна, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Руй, (Маджио, 84), Гамшик, Жоржиньо, Аллан, (Зелиньски, 70), Кальехон, Мертенс, Инсинье, (Уна, 82).

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Асамоа, Хедира, (Маркизио, 74), Пьянич, Матюиди, Дибала, Дуглас Коста, (Куадрадо, 85), Игуаин.

Предупреждения: Кьеллини, 24, Руй, 63
Теги: Ювентус Наполи
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