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Федор Смолов: выходить из группы на ЧМ-2018 можно

Форвард сборной России Федор Смолов заявил, что национальная команда в состоянии выйти из группы на чемпионате мира.

"Мы будем готовиться к каждому сопернику. Выходить из этой группы, считаю, можно. Уругвай – один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем все понятно", - сказал Смолов.

Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 02:13
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