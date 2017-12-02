Федор Смолов: выходить из группы на ЧМ-2018 можно

Форвард сборной России Федор Смолов заявил, что национальная команда в состоянии выйти из группы на чемпионате мира."Мы будем готовиться к каждому сопернику. Выходить из этой группы, считаю, можно. Уругвай – один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем все понятно", - сказал Смолов.