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"Спартак" пригласил на просмотр вратаря "Носты"

Вратарь "Носты" Андрей Савин заинтересовал московский "Спартак", передает официальный сайт клуба из Новотроицка.

Сообщается, что 17-летний вратарь приглашен на просмотр в столичный клуб.
Теги: Спартак
Сегодня, 06:36
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