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Александр Бубнов: "Спартак" сильно рисковал, но в итоге "проскочили"

Эксперт Александр Бубнов высказался относительно победы "Спартака" над "Арсеналом" (1:0) в матче 19-го тура РФПЛ.

- Что больше сказалось на ходе матча в Туле – погодные условия или кадровые проблемы красно-белых?

- Пожалуй, потери в составе в большей степени повлияли на происходившее на поле, так как уж слишком они внушительные. Кроме Фернандо и Комбарова, в матче не принимали участие Промес и Зе Луиш, а это треть стартового состава. По официальной версии, их не было из-за проблем со здоровьем, но не стоит исключать и желания Карреры их поберечь перед "Ливерпулем".

Чувствуется, что для "Спартака" поездка на "Энфилд" очень важна, и он серьезно к ней готовится. В каком-то смысле столичный клуб сильно рисковал, но в итоге обошлось – что называется, "проскочили".

В целом "Спартак" победил заслуженно, владея ощутимым преимуществом во втором тайме. До перерыва "Арсенал" выглядел острее, но в целом на ничью хозяева все-таки не наиграли.

- Удивило ли то, что москвичи сумели провести такую комбинацию в непростых погодных условиях?

- В конце концов, по-другому они играть и не умеют. В этом заключается командный стиль "Спартака", поэтому ничего удивительного в том, что в отдельном эпизоде он сработал, - приводит слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 06:53
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