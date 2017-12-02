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Жозе Моуринью - о трансфере Месута Озила: без комментариев

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался относительно возможного трансфера полузащитника "Арсенала" Месута Озила в стан манкунианцев.

На вопрос о том, может ли 29-летний немец перебраться на "Олд Траффорд" , португалец улыбнулся и ответил: "Без комментариев".

Сообщается, что "МЮ" предпочел бы подписать Озила по окончании сезона на правах свободного агента, чем платить за него 20-25 миллионов фунтов в январе.

Напомним, Моуринью хорошо знаком с хавбеком по совместной работе в "Реале".

Sports.ru
Теги: Моуринью Озил Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:23
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