Гонсало Игуаин: празднование гола посвятил одноклубнику на скамейке запасных (фото)

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин опроверг слухи о том, что гол в ворота "Наполи" (1:0) он отпраздновал издевательским жестом в сторону скамейки своего бывшего клуба."Мой жест был адресован одноклубнику, который находился на скамейке запасных. Они тоже заслужили эту победу, это празднование - для него.Негодование болельщиков "Наполи"? Предпочитаю отвечать на это на поле. Всю болтовню оставлю другим. Я не любитель много болтать в микрофон, мне, как футболисту, нравится проявлять себя на поле", – передает слова Игуаина Mediaset Premium.