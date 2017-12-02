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Гонсало Игуаин: празднование гола посвятил одноклубнику на скамейке запасных (фото)

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин опроверг слухи о том, что гол в ворота "Наполи" (1:0) он отпраздновал издевательским жестом в сторону скамейки своего бывшего клуба.

"Мой жест был адресован одноклубнику, который находился на скамейке запасных. Они тоже заслужили эту победу, это празднование - для него.

Негодование болельщиков "Наполи"? Предпочитаю отвечать на это на поле. Всю болтовню оставлю другим. Я не любитель много болтать в микрофон, мне, как футболисту, нравится проявлять себя на поле", – передает слова Игуаина Mediaset Premium.

Гонсало Игуаин: празднование гола посвятил одноклубнику на скамейке запасных (фото)
Теги: Игуаин Ювентус
Сегодня, 08:37
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