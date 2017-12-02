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Роман Галимов - третий судья, назначивший три пенальти в матчах чемпионата России

Арбитр Роман Галимов назначил три пенальти в ворота "Тосно" в матче 19-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:6).

До рефери из Улан-Удэ трижды одну команду наказывали только Валентин Иванов в матче ("Черноморец" в матче с "Ротором" в сезоне-1999) и Владислав Безбородов ("Томь" в матче с "Анжи" в сезоне-2016/17). При этом московский арбитр назначил два 11-метровых еще и в ворота волгоградцев.

СЭ
Сегодня, 08:53
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(2)
№3 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 09:58) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: anatolik189
А почём сейчас пендали в чемпионате России?


Кому как. Некоторым их вообще не продают, а для некоторых недорого, поэтому берут оптом.
Регистрация: 6.10.2009
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 09:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
первый и третий пенальти 100% симуляция, второй дают 50/50
Регистрация: 2.08.2009
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 08:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А почём сейчас пендали в чемпионате России?
Регистрация: 2.04.2012
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