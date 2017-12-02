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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Эмануэль Маммана: конечно, было бы здорово попасть в итоговый состав Аргентины на ЧМ
Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана высказался по поводу шансов поехать со сборной Аргентины на ЧМ-2018.
— Кого из нападающих, против которых вы играли, сложнее всего остановить?
— Назову тех, которым я противостоял в чемпионате Франции: Балотелли, Мбаппе, Фалькао. Это совершенные игроки - они сочетают в себе все лучшие качества: скорость, технику, силу, выбор позиции. И главное – они бомбардиры, с ними всегда нужно быть начеку, если хочешь, чтобы они ушли с поля без гола.
— В сборной Аргентины пример для вас – Месси или все же игроки обороны Маскерано, Отаменди?
— Они все прекрасные футболисты, и для меня честь быть с ними в одной команде. Наверное, я назову все же Месси, потому что это лучший игрок мира. На тренировках я порой забываюсь и восхищаюсь его игрой.
— Насколько принципиально для вас приехать на чемпионат мира в Россию? Для вас будет ударом, если этого не случится?
— Думаю, восприму это спокойно. Понимаю, что я молод и все еще впереди. Конечно, было бы здорово попасть в итоговый состав, но у нас много хороших центральных защитников кроме меня, – передает слова Мамманы официальный сайт "Зенита".
— Кого из нападающих, против которых вы играли, сложнее всего остановить?
— Назову тех, которым я противостоял в чемпионате Франции: Балотелли, Мбаппе, Фалькао. Это совершенные игроки - они сочетают в себе все лучшие качества: скорость, технику, силу, выбор позиции. И главное – они бомбардиры, с ними всегда нужно быть начеку, если хочешь, чтобы они ушли с поля без гола.
— В сборной Аргентины пример для вас – Месси или все же игроки обороны Маскерано, Отаменди?
— Они все прекрасные футболисты, и для меня честь быть с ними в одной команде. Наверное, я назову все же Месси, потому что это лучший игрок мира. На тренировках я порой забываюсь и восхищаюсь его игрой.
— Насколько принципиально для вас приехать на чемпионат мира в Россию? Для вас будет ударом, если этого не случится?
— Думаю, восприму это спокойно. Понимаю, что я молод и все еще впереди. Конечно, было бы здорово попасть в итоговый состав, но у нас много хороших центральных защитников кроме меня, – передает слова Мамманы официальный сайт "Зенита".
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