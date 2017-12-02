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Игорь Акинфеев останется капитаном сборной на ЧМ-2018

Наставник сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что вратарь Игорь Акинфеев останется капитаном команды на чемпионате мира-2018.

– Игорь Акинфеев останется капитаном команды на ЧМ-2018?

– Нет даже рассуждений на тему, что капитаном может быть кто-то другой. Акинфеев – очень важный для нас игрок. Этот вратарь уже на протяжении многих лет показывает стабильно высокий уровень и в сборной, и в ЦСКА. Роль капитана-вратаря очень важна как на поле, так и за его пределами. Вратарь может в нужный момент выручить и перевернуть ход игры.

– Россия сыграет на чемпионате мире в родной стране при горячей поддержке своих болельщиков. Это большое преимущество перед соперниками?

– Не могу сказать, насколько это преимущество, но точно не идет команде в минус. Мы уже на Кубке конфедераций почувствовали поддержку болельщиков, а в последних играх связь с ними, как мне кажется, стала еще крепче. Надеемся, что в преддверии чемпионате мира еще больше удастся расположить фанов к себе, - передает слова специалиста официальный сайт ФИФА.
Теги: Сборная России Черчесов Акинфеев
Сегодня, 09:20
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