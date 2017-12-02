Игорь Акинфеев останется капитаном сборной на ЧМ-2018

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
06:10
Юрий Семин: на выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет (1)
Юрий Семин: на выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет (1)
06:01
Лариса Ильченко: Волгоград верит, что скоро вернутся славные времена, когда "Ротор" играл с "МЮ"
Лариса Ильченко: Волгоград верит, что скоро вернутся славные времена, когда "Ротор" играл с "МЮ"
03:44
Науэль Миранда: Россия – самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины
Науэль Миранда: Россия – самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины
02:21
Анатолий Пахомов: готовы продемонстрировать футболистам и всем болельщикам, которые приедут в Сочи, настоящее сочинское гостеприимство
Анатолий Пахомов: готовы продемонстрировать футболистам и всем болельщикам, которые приедут в Сочи, настоящее сочинское гостеприимство
01:18
Вениамин Кондратьев: рассчитываем, что Краснодарский край выберут для базирования сильнейшие сборные
Вениамин Кондратьев: рассчитываем, что Краснодарский край выберут для базирования сильнейшие сборные
Вчера, 23:37
Массимо Каррера: думаю, Промес и Зе Луиш сыграют с "Ливерпулем" (1)
Массимо Каррера: думаю, Промес и Зе Луиш сыграют с "Ливерпулем" (1)
Вчера, 23:35
Ролан Гусев: сборной России надо доходить до полуфинала ЧМ-2018 (5)
Ролан Гусев: сборной России надо доходить до полуфинала ЧМ-2018 (5)
Вчера, 23:29
В Татарстане заверяют, что примут сборные стран-участниц ЧМ-2018 теплее, чем в целом по стране (1)
В Татарстане заверяют, что примут сборные стран-участниц ЧМ-2018 теплее, чем в целом по стране (1)
Вчера, 23:19
Валерий Рейнгольд: соперники сборной России тоже радуются, что попали к нам в группу (11)
Валерий Рейнгольд: соперники сборной России тоже радуются, что попали к нам в группу (11)
Вчера, 23:15
Игорь Колыванов: хотелось бы, чтобы сборная России вышла из этой группы с первого места
Игорь Колыванов: хотелось бы, чтобы сборная России вышла из этой группы с первого места
Вчера, 22:58
Андрей Червиченко: если дома не выходить из такой группы, футбол в России можно закрывать (6)
Андрей Червиченко: если дома не выходить из такой группы, футбол в России можно закрывать (6)
Вчера, 22:44
Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло (50)
Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло (50)
Игорь Акинфеев останется капитаном сборной на ЧМ-2018
Наставник сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что вратарь Игорь Акинфеев останется капитаном команды на чемпионате мира-2018.
– Игорь Акинфеев останется капитаном команды на ЧМ-2018?
– Нет даже рассуждений на тему, что капитаном может быть кто-то другой. Акинфеев – очень важный для нас игрок. Этот вратарь уже на протяжении многих лет показывает стабильно высокий уровень и в сборной, и в ЦСКА. Роль капитана-вратаря очень важна как на поле, так и за его пределами. Вратарь может в нужный момент выручить и перевернуть ход игры.
– Россия сыграет на чемпионате мире в родной стране при горячей поддержке своих болельщиков. Это большое преимущество перед соперниками?
– Не могу сказать, насколько это преимущество, но точно не идет команде в минус. Мы уже на Кубке конфедераций почувствовали поддержку болельщиков, а в последних играх связь с ними, как мне кажется, стала еще крепче. Надеемся, что в преддверии чемпионате мира еще больше удастся расположить фанов к себе, - передает слова специалиста официальный сайт ФИФА.
– Игорь Акинфеев останется капитаном команды на ЧМ-2018?
– Нет даже рассуждений на тему, что капитаном может быть кто-то другой. Акинфеев – очень важный для нас игрок. Этот вратарь уже на протяжении многих лет показывает стабильно высокий уровень и в сборной, и в ЦСКА. Роль капитана-вратаря очень важна как на поле, так и за его пределами. Вратарь может в нужный момент выручить и перевернуть ход игры.
– Россия сыграет на чемпионате мире в родной стране при горячей поддержке своих болельщиков. Это большое преимущество перед соперниками?
– Не могу сказать, насколько это преимущество, но точно не идет команде в минус. Мы уже на Кубке конфедераций почувствовали поддержку болельщиков, а в последних играх связь с ними, как мне кажется, стала еще крепче. Надеемся, что в преддверии чемпионате мира еще больше удастся расположить фанов к себе, - передает слова специалиста официальный сайт ФИФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.