Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Расписание матчей ЧМ-2018 претерпело изменения

ФИФА окончательно утвердила расписание игр группового этапа чемпионата мира-2018.

Сообщается, что изменилось время начала шести матчей турнира. Полное расписание можно посмотреть здесь
Сегодня, 09:44
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.