Миодраг Божович: нужно понимать: мы - "Арсенал" из Тулы, а не из Лондона

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович высказался относительно домашнего матча 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1).– В первом тайме у нас было два очень хороших момента – у Кангва и Джорджевича. Могли забить. Игра трудно давалась и нам, и «Спартаку», потому что поле было плохое. Вот втором тайме мог забить Комбаров, но и у «Спартака» были возможности. На таком газоне игра идёт до ошибки. К сожалению, её допустили мы, проиграв на последней минуте. Думаю, ничью мы заслужили, но что делать.– А мы это и делали. Просили игроков навязывать борьбу, делать длинные передачи, собирать подбор. Иногда получалось, иногда – нет.– Я этого не заметил. Думал, пойдут поприветствуют. Не видел ситуацию.– Знаю, что «Арсенал» выигрывал у «Спартака» здесь два раза, и всё равно нужно понимать: мы – «Арсенал» из Тулы, а не из Лондона. Будем работать, стараться побеждать.– Для нас лучше на улице. Они хитрые: 3-4 года назад начали играть в манеже и выигрывать там. В манеже другой футбол.