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Миодраг Божович: нужно понимать: мы - "Арсенал" из Тулы, а не из Лондона

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович высказался относительно домашнего матча 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1).

– В первом тайме у нас было два очень хороших момента – у Кангва и Джорджевича. Могли забить. Игра трудно давалась и нам, и «Спартаку», потому что поле было плохое. Вот втором тайме мог забить Комбаров, но и у «Спартака» были возможности. На таком газоне игра идёт до ошибки. К сожалению, её допустили мы, проиграв на последней минуте. Думаю, ничью мы заслужили, но что делать.

– Может быть, по такому полю стоило попроще сыграть?

– А мы это и делали. Просили игроков навязывать борьбу, делать длинные передачи, собирать подбор. Иногда получалось, иногда – нет.

– Почему никто из игроков после финального свистка не подошёл к болельщикам?

– Я этого не заметил. Думал, пойдут поприветствуют. Не видел ситуацию.

– «Тосно», которому «Арсенал» тур назад уступил, проиграл ЦСКА со счетом 0:6. Почему ваша команда испытывает проблемы в матчах с равными соперниками?

– Знаю, что «Арсенал» выигрывал у «Спартака» здесь два раза, и всё равно нужно понимать: мы – «Арсенал» из Тулы, а не из Лондона. Будем работать, стараться побеждать.

– В Екатеринбурге предпочли бы сыграть в манеже или на улице?

– Для нас лучше на улице. Они хитрые: 3-4 года назад начали играть в манеже и выигрывать там. В манеже другой футбол.

Чемпионат
Теги: Божович Арсенал Тула
Сегодня, 09:48
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