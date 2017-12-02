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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло (50)
Миодраг Божович: нужно понимать: мы - "Арсенал" из Тулы, а не из Лондона
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович высказался относительно домашнего матча 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1).
– В первом тайме у нас было два очень хороших момента – у Кангва и Джорджевича. Могли забить. Игра трудно давалась и нам, и «Спартаку», потому что поле было плохое. Вот втором тайме мог забить Комбаров, но и у «Спартака» были возможности. На таком газоне игра идёт до ошибки. К сожалению, её допустили мы, проиграв на последней минуте. Думаю, ничью мы заслужили, но что делать.
– Может быть, по такому полю стоило попроще сыграть?
– А мы это и делали. Просили игроков навязывать борьбу, делать длинные передачи, собирать подбор. Иногда получалось, иногда – нет.
– Почему никто из игроков после финального свистка не подошёл к болельщикам?
– Я этого не заметил. Думал, пойдут поприветствуют. Не видел ситуацию.
– «Тосно», которому «Арсенал» тур назад уступил, проиграл ЦСКА со счетом 0:6. Почему ваша команда испытывает проблемы в матчах с равными соперниками?
– Знаю, что «Арсенал» выигрывал у «Спартака» здесь два раза, и всё равно нужно понимать: мы – «Арсенал» из Тулы, а не из Лондона. Будем работать, стараться побеждать.
– В Екатеринбурге предпочли бы сыграть в манеже или на улице?
– Для нас лучше на улице. Они хитрые: 3-4 года назад начали играть в манеже и выигрывать там. В манеже другой футбол.
Чемпионат
– В первом тайме у нас было два очень хороших момента – у Кангва и Джорджевича. Могли забить. Игра трудно давалась и нам, и «Спартаку», потому что поле было плохое. Вот втором тайме мог забить Комбаров, но и у «Спартака» были возможности. На таком газоне игра идёт до ошибки. К сожалению, её допустили мы, проиграв на последней минуте. Думаю, ничью мы заслужили, но что делать.
– Может быть, по такому полю стоило попроще сыграть?
– А мы это и делали. Просили игроков навязывать борьбу, делать длинные передачи, собирать подбор. Иногда получалось, иногда – нет.
– Почему никто из игроков после финального свистка не подошёл к болельщикам?
– Я этого не заметил. Думал, пойдут поприветствуют. Не видел ситуацию.
– «Тосно», которому «Арсенал» тур назад уступил, проиграл ЦСКА со счетом 0:6. Почему ваша команда испытывает проблемы в матчах с равными соперниками?
– Знаю, что «Арсенал» выигрывал у «Спартака» здесь два раза, и всё равно нужно понимать: мы – «Арсенал» из Тулы, а не из Лондона. Будем работать, стараться побеждать.
– В Екатеринбурге предпочли бы сыграть в манеже или на улице?
– Для нас лучше на улице. Они хитрые: 3-4 года назад начали играть в манеже и выигрывать там. В манеже другой футбол.
Чемпионат
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