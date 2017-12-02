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Александр Бубнов: надеюсь, в матче "Зенит" - "Урал" не будет удалений без веских причин

Александр Бубнов высказался о предстоящем матче РФПЛ "Зенит" – "Урал".

"Сначала "Зенит" побаивались, а он на свежести и кураже шел без очковых потерь. Сейчас команды изучили "Зенит", поняли, что его реально обыгрывать. Если взять аргентинцев, то это хорошие футболисты, но молодые и точно не звездные. Их не сравнить с Халком, Витселем, Гараем, Данни. Плюс команда не выглядит сплоченной, матчи Лига Европы, паузы на сборных – все это сказалось на серии: 7 матчей – 1 победа. Это еще хорошо, что они создали отрыв в первой части сезона.

"Зенит" Манчини набрал меньше очков, чем "Зенит" Луческу по итогам 18 туров. Парадоксально, что команде из Петербурга не хватает плеймейкера, но от Жулиано итальянец отказался в межсезонье, а Нобоа не играет. У румына команда играла агрессивнее как раз за счет игроков, которые двигают атаку вперед по центру.

Вообще Манчини можно привести обоснованную претензию за то, что его команда идет хуже, чем прошлогодняя, хотя там таких больших затрат на трансферы не было. Сейчас обязательно нужно набирать 6 очков в оставшихся турах и решать задачу весной – становится чемпионами. Однако "Локомотив" вполне может и не отдать первую строчку за 10 весенних туров.

Надеюсь, что в матче "Зенит" – "Урал" не будет удалений без веских причин. По раскладам "Зенит" должен побеждать, причем уверенно. Прогноз – 2:0", - передает слова Бубнов "Sportbox".
Теги: Бубнов Зенит Урал
Сегодня, 10:19
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№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Урал, дави бомжей!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 11:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как показал матч коней, достаточно одной таблЭтки (два пендаля)
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 10:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Ты виноват уж только тем, что хочется мне кушать" - самая веская причина для прикормленного бакланами судейского корпуса wink


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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