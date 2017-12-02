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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Бубнов: надеюсь, в матче "Зенит" - "Урал" не будет удалений без веских причин
Александр Бубнов высказался о предстоящем матче РФПЛ "Зенит" – "Урал".
"Сначала "Зенит" побаивались, а он на свежести и кураже шел без очковых потерь. Сейчас команды изучили "Зенит", поняли, что его реально обыгрывать. Если взять аргентинцев, то это хорошие футболисты, но молодые и точно не звездные. Их не сравнить с Халком, Витселем, Гараем, Данни. Плюс команда не выглядит сплоченной, матчи Лига Европы, паузы на сборных – все это сказалось на серии: 7 матчей – 1 победа. Это еще хорошо, что они создали отрыв в первой части сезона.
"Зенит" Манчини набрал меньше очков, чем "Зенит" Луческу по итогам 18 туров. Парадоксально, что команде из Петербурга не хватает плеймейкера, но от Жулиано итальянец отказался в межсезонье, а Нобоа не играет. У румына команда играла агрессивнее как раз за счет игроков, которые двигают атаку вперед по центру.
Вообще Манчини можно привести обоснованную претензию за то, что его команда идет хуже, чем прошлогодняя, хотя там таких больших затрат на трансферы не было. Сейчас обязательно нужно набирать 6 очков в оставшихся турах и решать задачу весной – становится чемпионами. Однако "Локомотив" вполне может и не отдать первую строчку за 10 весенних туров.
Надеюсь, что в матче "Зенит" – "Урал" не будет удалений без веских причин. По раскладам "Зенит" должен побеждать, причем уверенно. Прогноз – 2:0", - передает слова Бубнов "Sportbox".
"Сначала "Зенит" побаивались, а он на свежести и кураже шел без очковых потерь. Сейчас команды изучили "Зенит", поняли, что его реально обыгрывать. Если взять аргентинцев, то это хорошие футболисты, но молодые и точно не звездные. Их не сравнить с Халком, Витселем, Гараем, Данни. Плюс команда не выглядит сплоченной, матчи Лига Европы, паузы на сборных – все это сказалось на серии: 7 матчей – 1 победа. Это еще хорошо, что они создали отрыв в первой части сезона.
"Зенит" Манчини набрал меньше очков, чем "Зенит" Луческу по итогам 18 туров. Парадоксально, что команде из Петербурга не хватает плеймейкера, но от Жулиано итальянец отказался в межсезонье, а Нобоа не играет. У румына команда играла агрессивнее как раз за счет игроков, которые двигают атаку вперед по центру.
Вообще Манчини можно привести обоснованную претензию за то, что его команда идет хуже, чем прошлогодняя, хотя там таких больших затрат на трансферы не было. Сейчас обязательно нужно набирать 6 очков в оставшихся турах и решать задачу весной – становится чемпионами. Однако "Локомотив" вполне может и не отдать первую строчку за 10 весенних туров.
Надеюсь, что в матче "Зенит" – "Урал" не будет удалений без веских причин. По раскладам "Зенит" должен побеждать, причем уверенно. Прогноз – 2:0", - передает слова Бубнов "Sportbox".
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