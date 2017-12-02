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Эмануэль Маммана: в России можно жить и чувствовать себя спокойно, Аргентине этого не хватает

Защитник "Зенита" и сборной Аргентины Эмануэль Маммана рассказал о своих впечатлениях от Санкт-Петербурга.

"Петербург - очень красивый город, хотя мне уже было здесь холодно, я чувствовал, что начинаю замерзать. Тем не менее впечатляют его размеры, история и количество мест, достойных посещения. Могу честно признать, что в Петербурге намного лучше, чем в Буэнос-Айресе, обстоят дела с безопасностью.

В целом в России можно жить и чувствовать себя спокойно, Аргентине этого не хватает. При этом Аргентина - моя родная страна, и Буэнос-Айрес я не променял бы ни на какой другой город", - передает слова Мамманы официальный сайт "Зенита".
Теги: Маммана Зенит
Сегодня, 10:53
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