Головин и Азмун включены в список потенциальных открытий ЧМ-2018

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Юрий Семин: на выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет (1)
Юрий Семин: на выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет (1)
06:01
Лариса Ильченко: Волгоград верит, что скоро вернутся славные времена, когда "Ротор" играл с "МЮ"
Лариса Ильченко: Волгоград верит, что скоро вернутся славные времена, когда "Ротор" играл с "МЮ"
03:44
Науэль Миранда: Россия – самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины (1)
Науэль Миранда: Россия – самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины (1)
02:21
Анатолий Пахомов: готовы продемонстрировать футболистам и всем болельщикам, которые приедут в Сочи, настоящее сочинское гостеприимство
Анатолий Пахомов: готовы продемонстрировать футболистам и всем болельщикам, которые приедут в Сочи, настоящее сочинское гостеприимство
01:18
Вениамин Кондратьев: рассчитываем, что Краснодарский край выберут для базирования сильнейшие сборные
Вениамин Кондратьев: рассчитываем, что Краснодарский край выберут для базирования сильнейшие сборные
Вчера, 23:37
Массимо Каррера: думаю, Промес и Зе Луиш сыграют с "Ливерпулем" (1)
Массимо Каррера: думаю, Промес и Зе Луиш сыграют с "Ливерпулем" (1)
Вчера, 23:35
Ролан Гусев: сборной России надо доходить до полуфинала ЧМ-2018 (5)
Ролан Гусев: сборной России надо доходить до полуфинала ЧМ-2018 (5)
Вчера, 23:29
В Татарстане заверяют, что примут сборные стран-участниц ЧМ-2018 теплее, чем в целом по стране (1)
В Татарстане заверяют, что примут сборные стран-участниц ЧМ-2018 теплее, чем в целом по стране (1)
Головин и Азмун включены в список потенциальных открытий ЧМ-2018
Издание Goal включило полузащитника сборной России Александра Головина и форварда сборной Ирана Сердар Азмун в список потенциальных открытий ЧМ-2018.
Всего в списке значатся 18 футболистов:
Луан (Бразилия), Анри Оникуру (Нигерия), Родриго Бентакур (Уругвай), Юлиан Брандт (Германия), Джовани Ло Сельсо (Аргентина), Леандер Дендонкер (Бельгия), Аркадиуш Милик (Польша), Эдвин Кардона (Колумбия), Ирвинг Лосано (Мексика), Микаэль Мурильо (Панама), Пионе Систо (Дания), Людвиг Аугустинсон (Швеция), Кахраба (Египет), Исмаила Сарр (Сенегал), Софьян Амрабат (Марокко), Хван Хи Чан (Южная Корея).
Всего в списке значатся 18 футболистов:
Луан (Бразилия), Анри Оникуру (Нигерия), Родриго Бентакур (Уругвай), Юлиан Брандт (Германия), Джовани Ло Сельсо (Аргентина), Леандер Дендонкер (Бельгия), Аркадиуш Милик (Польша), Эдвин Кардона (Колумбия), Ирвинг Лосано (Мексика), Микаэль Мурильо (Панама), Пионе Систо (Дания), Людвиг Аугустинсон (Швеция), Кахраба (Египет), Исмаила Сарр (Сенегал), Софьян Амрабат (Марокко), Хван Хи Чан (Южная Корея).
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