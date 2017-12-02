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Головин и Азмун включены в список потенциальных открытий ЧМ-2018

Издание Goal включило полузащитника сборной России Александра Головина и форварда сборной Ирана Сердар Азмун в список потенциальных открытий ЧМ-2018.

Всего в списке значатся 18 футболистов:

Луан (Бразилия), Анри Оникуру (Нигерия), Родриго Бентакур (Уругвай), Юлиан Брандт (Германия), Джовани Ло Сельсо (Аргентина), Леандер Дендонкер (Бельгия), Аркадиуш Милик (Польша), Эдвин Кардона (Колумбия), Ирвинг Лосано (Мексика), Микаэль Мурильо (Панама), Пионе Систо (Дания), Людвиг Аугустинсон (Швеция), Кахраба (Египет), Исмаила Сарр (Сенегал), Софьян Амрабат (Марокко), Хван Хи Чан (Южная Корея).
Теги: Головин Сборная России
Сегодня, 11:34
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