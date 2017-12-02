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Бибрас Натхо: сборная России не уступает никому в своей подгруппе

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо высказал мнение о жеребьевке чемпионата мира-2018 для сборной России.

Россияне сыграют со сборными Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

"На первый взгляд, жеребьевка для сборной России сложилась весьма удачно. Разумеется, автоматический выход в плей-офф гарантировать никто не может, но, на первый взгляд, Россия должна выходить в 1/8 финала.

Россияне не уступают никому в подгруппе. А в 1/8 финала будет все гораздо сложнее", - передает слова Натхо "СЭ".
Теги: Натхо Сборная России
Сегодня, 11:38
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№4 Написал: anonymous (Сегодня, 12:56) #
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online

Цитата: Орнитолог
А еще - в воротах у нас...

скажи спасибо, что не Ребров или Лунев
Регистрация: 8.01.2017
№3 Написал: Орнитолог (Сегодня, 12:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Настраиваться надо так: МЫ сейчас - уступаем ВСЕМ! Хотя бы по рейтингу команд. А то мы уже это проходили - не раз и не десять. Кстати, мы реально уступаем - команда серьезно давно уже не билась. И еще - полкоманды - откровенно ох*евшие звезды первенства молочных ферм - Топорен, Бздюба, Смолов опять начал. Ща еще Головина захвалят - и сливай воду. А еще - в воротах у нас... См. матч с Кореей


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 12:22) #
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Болеет за:
«Волга НН»
Я постоянно говорю себе после каждого обсера сборной на турнирах.Что это наш уровень,и что большего никогда ждать не стоит. Но каждый раз после жребия удачного снова возлагаю надежды,и что не просто должный выходить из группы ,а занимать исключительно первое место.Вот так я верующий в сборную.
Регистрация: 28.12.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:50) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Ога, особенно Уругваю.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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