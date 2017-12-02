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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Леонид Трахтенберг: в Туле была проверка не мастерства, а человеческих качеств
Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг похвалил игроков красно-белых после матча премьер-лиги с тульским "Арсеналом" (1:0).
"В Туле была проверка не мастерства - человеческих качеств. И если раньше уважал наших игроков, то теперь горжусь ими! Дэном, Луисом. Всеми, всеми! – написал Трахтенберг в твиттере.
"В Туле была проверка не мастерства - человеческих качеств. И если раньше уважал наших игроков, то теперь горжусь ими! Дэном, Луисом. Всеми, всеми! – написал Трахтенберг в твиттере.
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