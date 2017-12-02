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Леонид Трахтенберг: в Туле была проверка не мастерства, а человеческих качеств

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг похвалил игроков красно-белых после матча премьер-лиги с тульским "Арсеналом" (1:0).

"В Туле была проверка не мастерства - человеческих качеств. И если раньше уважал наших игроков, то теперь горжусь ими! Дэном, Луисом. Всеми, всеми! – написал Трахтенберг в твиттере.
Теги: Спартак
Сегодня, 11:42
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(3)
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:58) #
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online

Вот так у нас теперь человеческие качества проверяются?
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 12:49) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Трахтенберг напоминает Орлова, только он какой-то... человечный, а Орлов очень мастеровой... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: spartak313313 Балаково (Сегодня, 12:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
О, Трахтенберг существует.

В отличие не знаю кого
Регистрация: 25.11.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:56) #
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Болеет за:
«Сибирь»
О, Трахтенберг существует.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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