Леонид Трахтенберг: в Туле была проверка не мастерства, а человеческих качеств

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг похвалил игроков красно-белых после матча премьер-лиги с тульским "Арсеналом" (1:0)."В Туле была проверка не мастерства - человеческих качеств. И если раньше уважал наших игроков, то теперь горжусь ими! Дэном, Луисом. Всеми, всеми! – написал Трахтенберг в твиттере.