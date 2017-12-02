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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сборная Хорватии: нам предстоит принять участие в одном из лучших чемпионатов мира в истории
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что его команде предстоит серьезная борьба за второе место в группе на ЧМ-2018. В квартет D, вместе с хорватами попали Аргентина, Исландия, и Нигерия.
"Нам предстоит проделать тяжелую напряженную работу, чтобы выйти из группы, но верю, что нам это удастся. Аргентинцы – фавориты группы, это можно сказать, взглянув на их состав. Борьба за вторую путевку развернется между тремя оставшимися сборными. Мы не завышаем собственных ожиданий, поэтому второе место в группе будет достаточным для нас результатом.
Я в Москве третий день и могу с уверенностью сказать, что организация здесь на высшем уровне. Думаю, что нам предстоит принять участие в одном из лучших чемпионатов мира в истории", – передает слова Далича ТАСС.
"Нам предстоит проделать тяжелую напряженную работу, чтобы выйти из группы, но верю, что нам это удастся. Аргентинцы – фавориты группы, это можно сказать, взглянув на их состав. Борьба за вторую путевку развернется между тремя оставшимися сборными. Мы не завышаем собственных ожиданий, поэтому второе место в группе будет достаточным для нас результатом.
Я в Москве третий день и могу с уверенностью сказать, что организация здесь на высшем уровне. Думаю, что нам предстоит принять участие в одном из лучших чемпионатов мира в истории", – передает слова Далича ТАСС.
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