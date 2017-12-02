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Главный тренер сборной Исландии пошутил по поводу жеребьевки ЧМ-2018

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон высказался относительно результатов жеребьевки группового турнира ЧМ-2018, передает Associated Press.

"Похоже, мы с Хорватией супружеская пара, но после окончания турнира уже планируем развестись.

Что же касается Аргентины, то нельзя было ожидать лучшего приветствия на чемпионате. В наших головах очень много романтики перед стартовой игрой с аргентинцами", - сказал Хадльгримссон.

Газета.Ru
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 12:23
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№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 13:06) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Удачи викингам!
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 12:40) #
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Болеет за:
«Алания»
Вот это будет игра!!!
Исландцы очень понравились своей размашистой игрой, полным отсутствием мандража на поле, для них футбольный матч,- это не просто борьба за очки, голы, а прежде всего это для них ИГРА!!! Смотришь на их команду и словно сам на лужайке играешь с соседними пацанами из детства... heart_eyes
Регистрация: 3.05.2015
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