Главный тренер сборной Исландии пошутил по поводу жеребьевки ЧМ-2018

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон высказался относительно результатов жеребьевки группового турнира ЧМ-2018, передает Associated Press."Похоже, мы с Хорватией супружеская пара, но после окончания турнира уже планируем развестись.Что же касается Аргентины, то нельзя было ожидать лучшего приветствия на чемпионате. В наших головах очень много романтики перед стартовой игрой с аргентинцами", - сказал Хадльгримссон.