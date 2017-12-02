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"Динамо" и "Ростов" огласили составы на игру

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Ростова" на матч 19-го тура премьер-лиги. Встреча состоится на "Арене Химки".

"Динамо": Шунин, Цаллагов, Рыков, Морозов, Шуньич, Хольмен, Темников, Ташаев, Сов, Луценко, Бечирай.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Ионов, Байрамян, Майер, Бухаров.
Теги: Динамо Ростов
Сегодня, 12:47
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