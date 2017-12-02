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Кокорин и Дриусси - в нападении "Зенита" на игру с "Уралом"

Стали известны стартовые составы команд на игру 19-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Урал".

"Зенит": Лодыгин, Иванович, Кришито, Маммана, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Дриусси.

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Портнягин, Бикфалви.
Теги: Зенит Урал
Сегодня, 12:54
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5
(1)
№5 Написал: Valeri Aseev не в свинарнике (Сегодня, 13:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Интересно, если у Зенита не будет получаться с голами, сколько удалений у Урала будет?

Левых не будет точноНормальный будет футбол.Урал может и выиграть.
Регистрация: 30.10.2016
№4 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 13:03) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну чего. вперед Урал!
Регистрация: 28.11.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:58) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Интересно, если у Зенита не будет получаться с голами, сколько удалений у Урала будет?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жиркова на час игры хватает, Ерохин не вовозит. Остальные норм
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
А Зюба?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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