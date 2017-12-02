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Джефферсон Фарфан признан лучшим футболистом "Локо" в ноябре

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан признан лучшим футболистом железнодорожников в ноябре, передает пресс-служба клуба.

Отметим, что перуанец был единственным кандидатом в голосовании. За Фарфана проголосовали 10 021 болельщиков. Против – 804 человека.

Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 12:59
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