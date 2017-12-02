Джефферсон Фарфан признан лучшим футболистом "Локо" в ноябре

Сегодня этот парень готов зажечь в матче #ЛокоРубин!

А пока поздравляем его со званием лучшего игрока ноября в составе «Локомотива»!

Как распределились голоса ??https://t.co/ZZWCGoSPzY pic.twitter.com/sNBmOQ2lrI — ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 2, 2017

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан признан лучшим футболистом железнодорожников в ноябре, передает пресс-служба клуба.Отметим, что перуанец был единственным кандидатом в голосовании. За Фарфана проголосовали 10 021 болельщиков. Против – 804 человека.