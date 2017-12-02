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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Хавбек "Шальке" Леон Горецка может проследовать в "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Шальке" Леону Горетцка, передает Sky Sports.
Контракт 22-летнего хавбека истекает летом, ранее он заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.
Контракт 22-летнего хавбека истекает летом, ранее он заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.
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