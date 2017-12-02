Хавбек "Шальке" Леон Горецка может проследовать в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Шальке" Леону Горетцка, передает Sky Sports.Контракт 22-летнего хавбека истекает летом, ранее он заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.