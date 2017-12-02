Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Хавбек "Шальке" Леон Горецка может проследовать в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Шальке" Леону Горетцка, передает Sky Sports.

Контракт 22-летнего хавбека истекает летом, ранее он заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.
Теги: Шальке Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.