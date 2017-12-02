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Валерий Карпин: должны выходить Россия и Уругвай. С какого места - не столь важно

Экс-главный тренер "Спартака", бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о жеребьевке ЧМ-2018.

"Думаю, с жеребьевкой однозначно повезло сборной России. Это группа, в которую мечтала бы попасть любая команда. Шансы не то что есть, сейчас надо говорить не "хорошо бы выйти из группы", а "обязаны выйти".

Уругвай является сильной командой, но есть также Египет и Саудовская Аравия, с которыми нужно брать шесть очков и решать задачи. Из нашей группы должны выходить Россия и Уругвай. С какого места - не столь важно, потому что попадем на Испанию либо Португалию", - передает слова Карпина РБК.
Теги: Сборная России Карпин
Сегодня, 13:45
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№1 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 14:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мда уж, карп слишком оптимистичен))
Регистрация: 18.06.2017
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