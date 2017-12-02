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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Валерий Карпин: должны выходить Россия и Уругвай. С какого места - не столь важно
Экс-главный тренер "Спартака", бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о жеребьевке ЧМ-2018.
"Думаю, с жеребьевкой однозначно повезло сборной России. Это группа, в которую мечтала бы попасть любая команда. Шансы не то что есть, сейчас надо говорить не "хорошо бы выйти из группы", а "обязаны выйти".
Уругвай является сильной командой, но есть также Египет и Саудовская Аравия, с которыми нужно брать шесть очков и решать задачи. Из нашей группы должны выходить Россия и Уругвай. С какого места - не столь важно, потому что попадем на Испанию либо Португалию", - передает слова Карпина РБК.
"Думаю, с жеребьевкой однозначно повезло сборной России. Это группа, в которую мечтала бы попасть любая команда. Шансы не то что есть, сейчас надо говорить не "хорошо бы выйти из группы", а "обязаны выйти".
Уругвай является сильной командой, но есть также Египет и Саудовская Аравия, с которыми нужно брать шесть очков и решать задачи. Из нашей группы должны выходить Россия и Уругвай. С какого места - не столь важно, потому что попадем на Испанию либо Португалию", - передает слова Карпина РБК.
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