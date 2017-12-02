Сергей Юран: мало кто простит сборной России невыход из группы

Бывший нападающий сборной России, «Спартака» и «Бенфики» Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспондентуВладиславу Щеколдину поделился своим мнением о результатах жеребьёвки чемпионата мира.- Получились ровные группы. Интересно будет посмотреть, как в этой ситуации выступят ведущие команды. Раньше иногда появлялись «группы смерти», когда в них оказывались по 3-4 команды, каждая из которых по идее претендовала на попадание в четвертьфинал. Начинались настоящие «драки», и из них выходили неожиданные команды, которые поднимались по турниру неожиданно далеко. Сейчас же все топовые команды более-менее ровно распределились.По большому счёту, конечно, команды выше уровнем должны будут проходить дальше. А там уже, после группового этапа – будут мощные противостояния. Сейчас же, по крайней мере на первый взгляд всё выглядит ровно, и более-менее предсказуемо. Но это ни о чем особо не говорит - это футбол. Тут может быть любой сюрприз.- Ну как это слабейшая? А Панама тогда что? (смеётся). Сильнейшая что ли? Тут любая команда, какую ни возьми, наверняка не просто так завоевала путевку на турнир. Наверное, в футбол они тоже немножко умеют играть. Сложно сказать, чего тут стоит ожидать.Понятно, что такое Уругвай. А чего ожидать от Египта и Саудовской Аравии – сложно предсказывать. Нет, конечно, можно уже кричать, что мы вышли из группы. Но это, на самом деле, далеко не факт. Иногда с подобными командами даже сложнее играть, чем с более именитыми. По жеребьевке – да, всё смотрится неплохо. Скажем так: а какая ещё нужна группа для выхода в следующую стадию? Но эти команды нужно ещё обыграть. Да, понятно что может они и уступают в мастеровитости. Но они вполне могут проявить бойцовские качества, самоотдачу.В этой группе нужно смотреть не на эти команды, а в первую очередь на самих себя. Насколько наша команда будет готова. Дай Бог, чтобы чтобы ведущие игроки, которых у нас не так и много, не получили травм.Но если мы из этой группы не выйдем, то о чем можно будет говорить дальше? Понятно, что Уругвай это серьёзная команда. Они выигрывали Чемпионат Мира дважды, и сейчас у них хороший уровень футболистов. Наверное, для нас было бы лучше сыграть с ними в первом матче. Потому что не дай Бог последний матч с Уругваем станет для нас решающим. Надеюсь, что до этого не дойдёт.Потому что у Египта, скажу я вам, команда довольно неплохая. Да и командой Саудовской Аравии работает тренер высокого класса. Это тоже о чем-то должно говорить.Будем надеяться, чтобы Саудовская Аравия и Египет действительно оказались слабыми соперниками. И чтобы в групповой стадии так и оказалось.- Не думаю, что тут заговор (смеётся). Жеребьёвка прошла нормально. Плюс нефть это нефть, а футбол это футбол. Да, может быть многие будут искать тут связь. Но не думаю, что они реально есть. Да, понятно, что многие болельщики из той же Саудовской Аравии могут себе позволить в финансовом плане приехать на матчи национальной команды. Но, думаю, что это какие-то детские мысли что ли.У нас в группе уже была и Бельгия, и Корея, и тогда казалось, что у нас уже всё нормально. А что получили в итоге? На последнем чемпионате Европы, когда выходили 3 команды из 4 – мы и тут умудрились не выйти из группы – мы всё это уже проходили. Нам нужно отталкиваться от себя. А не строить для себя иллюзий. Нужно готовиться и целенаправленно анализировать эти команды.Сейчас для нас это темные лошадки. Плюс, Катару контрольный матч мы уже проигрывали. Плюс, первые игры всегда тяжелые. . Обычно на второй-третий матч команде становится легче. А для нас важно сыграть удачно первые 2 матча и решить вопрос о выходе. Но тут у нас встреча с Уругваем, который также к этому времени наверняка разбежится.- Это не идеальная группа, но она даёт нам шансы выйти из группы. Не на 100, а на 99%. Мы обязаны выходить из этой группы. Но могут повлиять травмы, подготовка сборной к конкретным матча, психологический фактор. В подсознании с Уругваем или теми же Сербией, Данией футболисты понимают, что соперники играют в Европе, а тут Египет и Саудовская Аравия. Нужно максимально собрать информацию, чтобы понять, за счёт чего их можно обыгрывать, чего нельзя допустить. Мало кто простит, если мы из этой группы не выйдем.