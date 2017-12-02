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Вячеслав Колосков: теперь самое главное – не расслабляться

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об итогах финальной жеребьевки ЧМ-2018.

– Думаю, о такой жеребьевке мечтали все 140 миллионов российских граждан! Нам достались соперники, с которыми не просто можно играть. Мне кажется, у нашей сборной значительное преимущество по всем компонентам. Особенно, если сравнивать с Саудовской Аравией и Египтом. С Уругваем, конечно, будет сложнее.

– Какая из этих команд вам знакома лучше всего?

– Пожалуй, Уругвай. Ярких футболистов там хватает. Но сразу скажу – за последнее время ни одного матча этой сборной не видел. Саудовскую Аравию и Египет – тем более. Теперь самое главное – не расслабляться. Да, будем считать, что нам повезло. Но везение еще нужно отработать. Мы ведь часто ликовали после всяких жеребьевок – и в 2002 году, и в 2014-м… А в итоге, к сожалению, ничего не получалось. Надеюсь, в этот раз то, что нам дал Бог, используем в полном объеме. И впервые за многие годы наконец-то выйдем из группы.

– Была команда, которую категорически не хотели видеть нашим соперником?

– Испания. Мы дважды встречались с ней на чемпионате Европы в 2008-м – самом успешном турнире для российской сборной. Сначала проиграли 1:4, потом 0:3. Думаю, и тут рассчитывать на положительный результат было бы очень трудно.

СЭ
Теги: Колосков Сборная России
Сегодня, 14:23
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