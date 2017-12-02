Вячеслав Колосков: теперь самое главное – не расслабляться

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об итогах финальной жеребьевки ЧМ-2018.– Думаю, о такой жеребьевке мечтали все 140 миллионов российских граждан! Нам достались соперники, с которыми не просто можно играть. Мне кажется, у нашей сборной значительное преимущество по всем компонентам. Особенно, если сравнивать с Саудовской Аравией и Египтом. С Уругваем, конечно, будет сложнее.– Пожалуй, Уругвай. Ярких футболистов там хватает. Но сразу скажу – за последнее время ни одного матча этой сборной не видел. Саудовскую Аравию и Египет – тем более. Теперь самое главное – не расслабляться. Да, будем считать, что нам повезло. Но везение еще нужно отработать. Мы ведь часто ликовали после всяких жеребьевок – и в 2002 году, и в 2014-м… А в итоге, к сожалению, ничего не получалось. Надеюсь, в этот раз то, что нам дал Бог, используем в полном объеме. И впервые за многие годы наконец-то выйдем из группы.– Испания. Мы дважды встречались с ней на чемпионате Европы в 2008-м – самом успешном турнире для российской сборной. Сначала проиграли 1:4, потом 0:3. Думаю, и тут рассчитывать на положительный результат было бы очень трудно.