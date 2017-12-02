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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Колосков: теперь самое главное – не расслабляться
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об итогах финальной жеребьевки ЧМ-2018.
– Думаю, о такой жеребьевке мечтали все 140 миллионов российских граждан! Нам достались соперники, с которыми не просто можно играть. Мне кажется, у нашей сборной значительное преимущество по всем компонентам. Особенно, если сравнивать с Саудовской Аравией и Египтом. С Уругваем, конечно, будет сложнее.
– Какая из этих команд вам знакома лучше всего?
– Пожалуй, Уругвай. Ярких футболистов там хватает. Но сразу скажу – за последнее время ни одного матча этой сборной не видел. Саудовскую Аравию и Египет – тем более. Теперь самое главное – не расслабляться. Да, будем считать, что нам повезло. Но везение еще нужно отработать. Мы ведь часто ликовали после всяких жеребьевок – и в 2002 году, и в 2014-м… А в итоге, к сожалению, ничего не получалось. Надеюсь, в этот раз то, что нам дал Бог, используем в полном объеме. И впервые за многие годы наконец-то выйдем из группы.
– Была команда, которую категорически не хотели видеть нашим соперником?
– Испания. Мы дважды встречались с ней на чемпионате Европы в 2008-м – самом успешном турнире для российской сборной. Сначала проиграли 1:4, потом 0:3. Думаю, и тут рассчитывать на положительный результат было бы очень трудно.
СЭ
– Думаю, о такой жеребьевке мечтали все 140 миллионов российских граждан! Нам достались соперники, с которыми не просто можно играть. Мне кажется, у нашей сборной значительное преимущество по всем компонентам. Особенно, если сравнивать с Саудовской Аравией и Египтом. С Уругваем, конечно, будет сложнее.
– Какая из этих команд вам знакома лучше всего?
– Пожалуй, Уругвай. Ярких футболистов там хватает. Но сразу скажу – за последнее время ни одного матча этой сборной не видел. Саудовскую Аравию и Египет – тем более. Теперь самое главное – не расслабляться. Да, будем считать, что нам повезло. Но везение еще нужно отработать. Мы ведь часто ликовали после всяких жеребьевок – и в 2002 году, и в 2014-м… А в итоге, к сожалению, ничего не получалось. Надеюсь, в этот раз то, что нам дал Бог, используем в полном объеме. И впервые за многие годы наконец-то выйдем из группы.
– Была команда, которую категорически не хотели видеть нашим соперником?
– Испания. Мы дважды встречались с ней на чемпионате Европы в 2008-м – самом успешном турнире для российской сборной. Сначала проиграли 1:4, потом 0:3. Думаю, и тут рассчитывать на положительный результат было бы очень трудно.
СЭ
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