Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (6)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (6)
06:10
Юрий Семин: на выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет (4)
Юрий Семин: на выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет (4)
06:01
Лариса Ильченко: Волгоград верит, что скоро вернутся славные времена, когда "Ротор" играл с "МЮ"
Лариса Ильченко: Волгоград верит, что скоро вернутся славные времена, когда "Ротор" играл с "МЮ"
Антон Заболотный: сборная России - одна из сильнейших команд в мире
Нападающий "Тосно" и сборной России Антон Заболотный назвал российскую команду фаворитом своей группы на ЧМ-2018.
"Все соперники неплохие, в любом случае, на чемпионат мира едут команды, достойные этого турнира, слабых сборных там не будет. Нам нужно отталкиваться только от нас самих, потому что только за счет нашей игры мы способны победить.
Нужно настраиваться и показывать свой футбол. Фавориты группы – мы, потому что наша команда – одна из сильнейших в мире, – передает слова Заболотного ТАСС.
"Все соперники неплохие, в любом случае, на чемпионат мира едут команды, достойные этого турнира, слабых сборных там не будет. Нам нужно отталкиваться только от нас самих, потому что только за счет нашей игры мы способны победить.
Нужно настраиваться и показывать свой футбол. Фавориты группы – мы, потому что наша команда – одна из сильнейших в мире, – передает слова Заболотного ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.