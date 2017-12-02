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Антон Заболотный: сборная России - одна из сильнейших команд в мире

Нападающий "Тосно" и сборной России Антон Заболотный назвал российскую команду фаворитом своей группы на ЧМ-2018.

"Все соперники неплохие, в любом случае, на чемпионат мира едут команды, достойные этого турнира, слабых сборных там не будет. Нам нужно отталкиваться только от нас самих, потому что только за счет нашей игры мы способны победить.

Нужно настраиваться и показывать свой футбол. Фавориты группы – мы, потому что наша команда – одна из сильнейших в мире, – передает слова Заболотного ТАСС.
Теги: Заболотный Сборная России
Сегодня, 14:38
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№9 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:05) #
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online

Койка в Кащенко свободная есть!? Ему там место! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№8 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:40) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Надо спасать парня !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№7 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 15:16) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вот это правильный настрой у парня. Игрок, тем более ударный форвард, должен не бояться никого и быть уверенным в своих силах.
Регистрация: 12.06.2016
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:00) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Тоже обезмозженная голова
Регистрация: 2.08.2010
№5 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 15:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
По пляжному футболу - да.
Регистрация: 2.06.2017
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:58) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Протрезвей!
Регистрация: 8.08.2016
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 14:50) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Очень похож на Тихоновецкого Заболотный. Тоже забивает круто...
Да ,весёлый парень! )


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:49) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Очень похож на Тихоновецкого Заболотный. Тоже забивает круто...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Игорь Латушкин (Сегодня, 14:46) #
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online

...потому что наша команда – одна из сильнейших в мире, а я один из лучших игроков– передает слова Заболотного ТАСС.
Регистрация: 2.12.2017
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