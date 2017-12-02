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Фанаты "Зенита": когда мы делали дела, вас мама в садик повела (видео)

Болельщики "Зенита" подготовили баннеры к матчу 19-го тура премьер-лиги против "Урала".

Теги: Зенит Rвидео
Сегодня, 14:53
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21
(4)
№21 Написал: Amirovich (Сегодня, 16:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ахахах свиньи негодуют . valerman40, вкм в ярославле веднее было когда в анус фаеры прятали со сватикой в руках . гребаные бендоровцы !
Горит в жопе фаер
Со свастикой стяг
Играл в Ярославле
Московский Спартак !
Регистрация: 28.02.2015
№20 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:59) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну если смотреть на 99 год и кубок России,то тогда действительно многие игроки Урала ходили в садик)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№19 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:54) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Недоразвитые человечики


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№18 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:50) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ясли.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№17 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:47) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Клгда пистов получали от москалей, на постоянной основе)


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№16 Написал: 19gtym60 москва (Сегодня, 15:35) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мудаки
Регистрация: 13.11.2014
№15 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:34) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
какие мля дела у бездельников????


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
№14 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:30) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
типа..все нормальные дети в садик ходили,а бомжи в парадную..
Регистрация: 14.12.2011
№13 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:30) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: oukb8071988
странно, ведь как раз в это время, 20 лет назад, зенит пылил в пердиве, а Уралмаш занимал 8 место в чемпионате России

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№12 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 15:21) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Смотрите как бы вам даже дошколята (это по уверению Зин) не наваляли... Они к этому близки...


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№11 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:17) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
детский утренник))
Регистрация: 6.04.2016
№10 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:16) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Trucha
Цитата: nofrills
детский лепет

фнл ждёт smirk


Двадцать лет назад Зенит там "отжигал"
Регистрация: 14.04.2008
№9 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 15:08) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
странно, ведь как раз в это время, 20 лет назад, зенит пылил в пердиве, а Уралмаш занимал 8 место в чемпионате России
Регистрация: 24.11.2008
№8 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 15:08) #
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
одни сопляки дразнят других сопляков, эти команды часто встречались в первой лиги!

п.с мне кажется у Екатеринбурга история богаче чем у зенита! история до газпрома smirk
Регистрация: 28.11.2017
№7 Написал: us36_48 Россия, Московская обл. (Сегодня, 15:04) #
  • +1
  •  (11)

Позорище
Регистрация: 31.03.2008
№6 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 15:03) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
О ти поти...
Какая наивность...


--------------------
Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№5 Написал: Шмайхель (Сегодня, 15:00) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фанаты "Зенита": когда мы делали дела, вас мама в садик повела (видео)
..Шлюба полушёпотом : " ..да какие там у вас дела, я умоляю .,так.,мелкие незначительные делишки" ?! ) .


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:58) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
какие дала делали? в штаны клали или фаеры по анусам засовывали?
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 14:58) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Но у них же самые молодые болельщики laughing


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№2 Написал: Trucha (Сегодня, 14:58) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nofrills
детский лепет

фнл ждёт smirk
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: nofrills Mih (Сегодня, 14:55) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Динамо» М
детский лепет
Регистрация: 18.11.2017
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