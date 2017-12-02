Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Витиньо: невозможно приберечь голы на следующие игры

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал игру 19-го тура премьер-лиги с "Тосно", передает пресс-служба армейцев.

"Все матчи даются нам тяжело. Но мы хорошо сыграли, смогли воспользоваться слабыми местами в обороне соперника, поэтому добились такого результата.

Невозможно приберечь голы на следующие игры. Если тебя прорывает, то забиваешь, сколько получится. Надо просто продолжать готовиться к следующим матчам, потому что они будут очень тяжелыми. Надо сохранить положительный настрой.

Не могу сказать, что мы что-то задолжали нашим болельщикам. В футболе невозможно выиграть все матчи подряд или же проиграть. Мы пытались играть на победу в каждом матче. Рад, что забили столько голов и подарили радость болельщикам, мы и сами получили большое удовольствие", - сказал Витиньо.
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 14:58
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.