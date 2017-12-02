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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Витиньо: невозможно приберечь голы на следующие игры
Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал игру 19-го тура премьер-лиги с "Тосно", передает пресс-служба армейцев.
"Все матчи даются нам тяжело. Но мы хорошо сыграли, смогли воспользоваться слабыми местами в обороне соперника, поэтому добились такого результата.
Невозможно приберечь голы на следующие игры. Если тебя прорывает, то забиваешь, сколько получится. Надо просто продолжать готовиться к следующим матчам, потому что они будут очень тяжелыми. Надо сохранить положительный настрой.
Не могу сказать, что мы что-то задолжали нашим болельщикам. В футболе невозможно выиграть все матчи подряд или же проиграть. Мы пытались играть на победу в каждом матче. Рад, что забили столько голов и подарили радость болельщикам, мы и сами получили большое удовольствие", - сказал Витиньо.
"Все матчи даются нам тяжело. Но мы хорошо сыграли, смогли воспользоваться слабыми местами в обороне соперника, поэтому добились такого результата.
Невозможно приберечь голы на следующие игры. Если тебя прорывает, то забиваешь, сколько получится. Надо просто продолжать готовиться к следующим матчам, потому что они будут очень тяжелыми. Надо сохранить положительный настрой.
Не могу сказать, что мы что-то задолжали нашим болельщикам. В футболе невозможно выиграть все матчи подряд или же проиграть. Мы пытались играть на победу в каждом матче. Рад, что забили столько голов и подарили радость болельщикам, мы и сами получили большое удовольствие", - сказал Витиньо.
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