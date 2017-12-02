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Жозе Моуринью: желтая бабочка Марадоны запомнится нам надолго

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что одним из самых запоминающихся моментов жеребьевки чемпионата мира-2018 стала желтая бабочка Диего Марадоны.

"Жеребьевка - это всегда нечто волнующее. Ждешь ее с нетерпением, чтобы потом повсюду обсуждать, кому повезло, а кому нет. Мне понравилась фраза Джанни Инфантино: "Футбол для футбольных людей".

Было приятно увидеть, что в церемонии жеребьевки участвовали настоящие легенды, в том числе мой друг Диего Марадона. Его восхитительная желтая бабочка запомнится нам надолго.

Кроме того, Моуринью выразил надежду, что Лионель Месси и Криштиану Роналду продолжат выступать за свои сборные и после ЧМ-2018.

"Станет ли чемпионат мира в России лебединой песней для Лионеля Месси и Криштиану Роналду? Надеюсь и верю, что не станет. Они в блестящей форме, оба полны амбиций и значат очень много для своих команд. Думаю, их последний чемпионат мира состоится в 2022 году, а в России с ними будет рано прощаться", - добавил тренер.

Р-Спорт
Теги: Моуринью
Сегодня, 15:11
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