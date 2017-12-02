Сергей Карасев по ошибке показал красную карточку Доменико Кришито

Главный арбитр матча премьер-лиги "Зенит" - "Урал" Сергей Карасев показал красную карточку капитану сине-бело-голубых Доменико Кришито.Затем судья отменил свое решение и предъявил итальянцу "горчичник".Кришито получил наказание за споры с арбитром после своего падения в штрафной "Урала". Вероятно, Карасев перепутал карточки.