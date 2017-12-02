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Сергей Карасев по ошибке показал красную карточку Доменико Кришито

Главный арбитр матча премьер-лиги "Зенит" - "Урал" Сергей Карасев показал красную карточку капитану сине-бело-голубых Доменико Кришито.

Затем судья отменил свое решение и предъявил итальянцу "горчичник".

Кришито получил наказание за споры с арбитром после своего падения в штрафной "Урала". Вероятно, Карасев перепутал карточки.
Теги: Карасев Кришито Зенит
Сегодня, 15:27
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(2)
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:02) #
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online

И это наш сильнейший арбитр? Смех! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 15:48) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кто не ошибается, надо было правильное решение не отменять.


Надолго запомнится эта карточка.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 15:35) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Показал-то правильно, да потом вспомнил, кто ему зарплату платит - и сделал вид, что ошибся


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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