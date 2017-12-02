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"Зенит" дома одержал волевую победу над "Уралом"

В матче 19-го тура российской премьер-лиги "Зенит" выиграл у "Урала". Во встрече было два автогола, а также ошибочная красная карточка Доменико Кришито.

Чемпионат России. 19 тур

"Зенит" – "Урал" - 2:1

Голы: Маммана, 7 (авт.), Портнягин, 33 (авт.), Кокорин, 79

"Зенит": Лодыгин, Иванович, Кришито, Маммана, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, (Мевля, 90), Ригони, Кокорин, Дриусси, (Полоз, 66).

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, (Манучарян, 85), Бавин, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, (Фидлер, 71), Портнягин, Бикфалви, (Ильин, 6).

Предупреждения: Ерохин, 57, Бавин, 73, Емельянов, 76, Ильин, 79, Кокорин, 81, Меркулов, 83
Теги: Зенит Урал
Сегодня, 15:51
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№36 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:08) #
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Цитата: Бриг
Весёлая игра..два автогола....

и третий рикошет..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№35 Написал: Туман (Сегодня, 16:08) #
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online

Amirovich,
темачка здравствуй дитя солнца... ну ты как поправляешься....? таблеточки принимаешь ещё....?
Регистрация: 29.11.2017
№34 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
А че на Арсенал денег не хватило.?

понадеялись видимо на свои силы и как итог бомжечпок,после леща от Спартака,ваш шизофреник решил уже наверняка действовавать
Регистрация: 6.04.2016
№33 Написал: Tokio581 (Сегодня, 16:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Отскочили laughing Договорняк хуле!

Ты про игру спартака в туле. Чето поздно проснулся. Вы вчера играли
Регистрация: 18.04.2016
№32 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 16:06) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
yuri,
Поле, полем, а с двух метров игрок сборной обязан попадать в ворота.
Регистрация: 24.05.2017
№31 Написал: Amirovich (Сегодня, 16:05) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вчера Тула легла как проститутка под свиней ! а тут они что то кудахтают .
Регистрация: 28.02.2015
№30 Написал: Туман (Сегодня, 16:05) #
  • -1
  •  (5)
online

финский пидерстан в экстазе.....)
Регистрация: 29.11.2017
№29 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 16:05) #
  • -1
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online

нормально.
ну а красножoпых с отсосом.
вот уж действительно биомусор cрaный)
Регистрация: 21.09.2008
№28 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 16:03) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Spartak СССР,
А че на Арсенал денег не хватило.?
Регистрация: 24.05.2017
№27 Написал: linesman Питер (Сегодня, 16:02) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
Цитата: den1577
Цитата: stepanmlc
автогол, рикошет, унылая победа голубых

Забивать на 90 мин Арсеналу и отскакивать,вот она победа,да?! Зенит с победой!

МЫ хоть играли всю игру а вы ОНАНИРОВАЛИ


Как вы играете мы видели! Сейчас в ливере опять как девочки валиться начнёте ,изображая "страшные" травмы!


--------------------
В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
№26 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 16:02) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tokio581
С победой. Талицу турнирную отредактируйте админы

На время!!!
Регистрация: 8.05.2016
№25 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 16:02) #
  • -1
  •  (3)

Зенит с волевой победой!
Игра получилась,было интересно!
Аргентина-шмаргентина,всё это фигня,
у Зенита два лидера:первый-итальянец;
второй-русский...
Регистрация: 7.05.2010
№24 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 16:01) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо,что вышел Полоз, а не Дзюба.
Полоз классно обыграл на фланге и сделал отличный длинный пас на Кокорина, когда тот забил.
Потом опять же на того же Кокорина норм передачу сделал, когда тот не забил.
Паредес со штрафного зарядил знатно, и как там воротчик потащил!?


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№23 Написал: Бриг (Сегодня, 16:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Весёлая игра..два автогола....
Регистрация: 21.11.2016
№22 Написал: avnik море (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё-таки Федорович может устроить шоу!!! )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№21 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 15:58) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: den1577
Цитата: stepanmlc
автогол, рикошет, унылая победа голубых

Забивать на 90 мин Арсеналу и отскакивать,вот она победа,да?! Зенит с победой!

МЫ хоть играли всю игру а вы ОНАНИРОВАЛИ
Регистрация: 30.08.2015
№20 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:58) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
den1577,
мы вчера додавили Тулу, забили с красивой комбинации, на говенном поле, а вот вы как раз и отскочили

Цитата: den1577
автогол, рикошет


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:58) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: interested
Ну нельзя быть такими косоногими и косоглазыми!

На самом деле поле в ужасном состоянии.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№18 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 15:58) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: den1577
Цитата: stepanmlc
автогол, рикошет, унылая победа голубых

Забивать на 90 мин Арсеналу и отскакивать,вот она победа,да?! Зенит с победой!

МЫ хоть играли всю игру а вы ОНАНИРОВАЛИ
Регистрация: 30.08.2015
№17 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:57) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: interested
Ну нельзя быть такими косоногими и косоглазыми!

На самом деле поле в ужасном состоянии.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№16 Написал: linesman Питер (Сегодня, 15:56) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
С ПОБЕДОЙ всех БОЛЕЛЬЩИКОВ! blush


--------------------
В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
№15 Написал: Шмайхель (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Зенит" дома одержал волевую победу над "Уралом"
Каждая из команд отыграла свою роль с блеском .Поклонники невского клуба сами верят в такие вот "победы" ?


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№14 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:56) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
больше всего доставляет не побьеда. а то как на протяжении свиньи усердно комментировали игру Зенита на ветке. такие убогие клоуны laughing


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№13 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:56) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отскочили laughing Договорняк хуле!


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№12 Написал: imaginary (Сегодня, 15:55) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Краснодар»
с победой! но игра не айс

смешно читать причитания отскочивших в Туле
Регистрация: 7.02.2010
№11 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:55) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
С волевой победой нас!

не вас а Фурсенко,он подсластил вам кастрюлеголовым пилюльку после бомжечпока от Спартака,Урал не одной атаки осмысленной не провел,был нацелен только на свои ворота smile
Регистрация: 6.04.2016
№10 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 15:55) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Политпроекту очки нужнее. Такой никакущий Урал грех не обыграть.
Регистрация: 12.09.2007
№9 Написал: Tokio581 (Сегодня, 15:55) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
С победой. Талицу турнирную отредактируйте админы
Регистрация: 18.04.2016
№8 Написал: All_my Москва (Сегодня, 15:54) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль. Надеялся, что футбольный клуб обыграет политпроект


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010
№7 Написал: den1577 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:54) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
автогол, рикошет, унылая победа голубых

Забивать на 90 мин Арсеналу и отскакивать,вот она победа,да?! Зенит с победой!


--------------------
Футбол - это мужская война, в которой сражение - праздник, а победа - счастье!
Регистрация: 12.10.2012
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