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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лариса Ильченко: Волгоград верит, что скоро вернутся славные времена, когда "Ротор" играл с "МЮ"
"Зенит" дома одержал волевую победу над "Уралом"
В матче 19-го тура российской премьер-лиги "Зенит" выиграл у "Урала". Во встрече было два автогола, а также ошибочная красная карточка Доменико Кришито.
Чемпионат России. 19 тур
"Зенит" – "Урал" - 2:1
Голы: Маммана, 7 (авт.), Портнягин, 33 (авт.), Кокорин, 79
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Кришито, Маммана, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, (Мевля, 90), Ригони, Кокорин, Дриусси, (Полоз, 66).
"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, (Манучарян, 85), Бавин, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, (Фидлер, 71), Портнягин, Бикфалви, (Ильин, 6).
Предупреждения: Ерохин, 57, Бавин, 73, Емельянов, 76, Ильин, 79, Кокорин, 81, Меркулов, 83
Чемпионат России. 19 тур
"Зенит" – "Урал" - 2:1
Голы: Маммана, 7 (авт.), Портнягин, 33 (авт.), Кокорин, 79
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Кришито, Маммана, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, (Мевля, 90), Ригони, Кокорин, Дриусси, (Полоз, 66).
"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, (Манучарян, 85), Бавин, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, (Фидлер, 71), Портнягин, Бикфалви, (Ильин, 6).
Предупреждения: Ерохин, 57, Бавин, 73, Емельянов, 76, Ильин, 79, Кокорин, 81, Меркулов, 83
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