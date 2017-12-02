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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (6)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (6)
06:10
Юрий Семин: на выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет (4)
Юрий Семин: на выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет (4)
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Лариса Ильченко: Волгоград верит, что скоро вернутся славные времена, когда "Ротор" играл с "МЮ"
Лариса Ильченко: Волгоград верит, что скоро вернутся славные времена, когда "Ротор" играл с "МЮ"
"Динамо" забило два гола "Ростову"
"Динамо" в Химках добилось победы над "Ростовом" в рамках 19-го тура премьер-лиги.
Чемпионат России. 19 тур
"Динамо" – "Ростов" - 2:0
Голы: Бечирай, 43, Ташаев, 45
"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Рыков, Темников (Сапета, 46), Цаллагов, Соу, Ташаев, Луценко, Бечирай
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Маер, Ионов (Думбия, 80), Калачёв (Зуев, 46), Бухаров (Дядюн, 46)
Предупреждение: Темников, 14, Калачев, 26, Рыков, 64, Макеев, 76.
Чемпионат России. 19 тур
"Динамо" – "Ростов" - 2:0
Голы: Бечирай, 43, Ташаев, 45
"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Рыков, Темников (Сапета, 46), Цаллагов, Соу, Ташаев, Луценко, Бечирай
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Маер, Ионов (Думбия, 80), Калачёв (Зуев, 46), Бухаров (Дядюн, 46)
Предупреждение: Темников, 14, Калачев, 26, Рыков, 64, Макеев, 76.
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