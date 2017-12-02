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"Динамо" забило два гола "Ростову"

"Динамо" в Химках добилось победы над "Ростовом" в рамках 19-го тура премьер-лиги.

Чемпионат России. 19 тур

"Динамо" – "Ростов" - 2:0

Голы: Бечирай, 43, Ташаев, 45

"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Рыков, Темников (Сапета, 46), Цаллагов, Соу, Ташаев, Луценко, Бечирай

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Маер, Ионов (Думбия, 80), Калачёв (Зуев, 46), Бухаров (Дядюн, 46)

Предупреждение: Темников, 14, Калачев, 26, Рыков, 64, Макеев, 76.
Теги: Динамо Ростов
Сегодня, 15:55
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6
(1)
№6 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 16:06) #
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online

Динамо с уверенной победой!
Несколько неожиданная "уверенность" Динамо...
Регистрация: 7.05.2010
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 16:02) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы,классно вернули колхоз в зону стыков,а то Кучук наверное думал что каждый раз будут левые пенальти ставить,в футбол надо играть,а не на блевантин надеяться,поэтому все по делу
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:02) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
С победой друганов)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Phil Москва (Сегодня, 16:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
С побеДой !!
Регистрация: 5.06.2017
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:00) #
  • +3
  •  (5)
online

Наконец то разродились! Всех с победой!
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 15:58) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Непонятно зачем Калачева заменили на инертного Ионова..А Динамо с победой..
Регистрация: 21.11.2016
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