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"Локомотив" - "Рубин": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Рубина" на игру 19-го тура премьер-лиги.

"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Канунников, Азмун.
Теги: Локомотив Рубин
Сегодня, 15:55
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