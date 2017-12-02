"Локомотив" - "Рубин": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Рубина" на игру 19-го тура премьер-лиги.: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Канунников, Азмун.