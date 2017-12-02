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Матч "Зенит" - "Урал" посетили около 44 тысяч зрителей

Матч 19-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" посетили 43 921 болельщик.

Общая вместимость арены на играх Премьер-лиги составляет 56 196 человек.

Теги: Зенит Урал
Сегодня, 16:10
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№3 Написал: pasha Киров (Сегодня, 16:49) #
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Цитата: Миша Люберцы
online
Болеет за:
«Спартак»

Показывают одну

Идиот!!! Полный.... disappointed_relieved


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№2 Написал: Туман (Сегодня, 16:36) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Миша Люберцы
Показывают одну заполненную трибуну, а перед началом матча показали ракурс, где одни проплешины по всему стадиону ...

кстати да... даже фанатка была полупустая....бомжЫ xУли...
Регистрация: 29.11.2017
№1 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 16:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Показывают одну заполненную трибуну, а перед началом матча показали ракурс, где одни проплешины по всему стадиону ... и всё... самое главное - озвучит , что продано 44тыс билетов, а на самом деле билеты раздаются бесплатно, тем самое нарушая Феэр плэй... Обманывая таким образом ФИФА. Как это делается всё прекрасно описал Советский спорт , прочитаете - офигеете, нае.валово чистой воды... Как будто есть выручка от продажи билетов и атрибутики и дескать, Фурсенки имеют право покупать на эти деньги футболистов... а деньги просто вбрасываются из бюджета и ... всё... физкульт - привет ... бакланы...
Регистрация: 10.01.2014
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