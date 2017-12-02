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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
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"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
Матч "Зенит" - "Урал" посетили около 44 тысяч зрителей
Матч 19-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" посетили 43 921 болельщик.
Общая вместимость арены на играх Премьер-лиги составляет 56 196 человек.
Общая вместимость арены на играх Премьер-лиги составляет 56 196 человек.
43 921 #ЗенитУрал pic.twitter.com/D7rVSuRIAc— «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) December 2, 2017
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