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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
Леонид Кучук: во втором тайме получалось атаковать чуть лучше, чем в первом
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал поражение от "Динамо" в матче 19-го тура чемпионата России.
"Во втором тайме получалось атаковать чуть лучше, чем в первом. Но, чтобы игра в атаке удавалась, надо цепляться за мячи. Если этого не делать, то тяжело показывать хороший футбол. Мячи доходили, но мы не цеплялись, поэтому нет смысла говорить об атаке. Изменения во втором тайме позволили создать нам несколько моментов. Был момент с убойной позиции, но не удалось реализовать", - сказал Кучук.
"Во втором тайме получалось атаковать чуть лучше, чем в первом. Но, чтобы игра в атаке удавалась, надо цепляться за мячи. Если этого не делать, то тяжело показывать хороший футбол. Мячи доходили, но мы не цеплялись, поэтому нет смысла говорить об атаке. Изменения во втором тайме позволили создать нам несколько моментов. Был момент с убойной позиции, но не удалось реализовать", - сказал Кучук.
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