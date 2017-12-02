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Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет

Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев прокомментировал поражение от "Зенита" (1:2).

- Мы провели неплохой матч, повели в счете, играли в свой футбол, но проиграли.

- В чем "Зенит" был сильнее на ваш взгляд?

- Атаки быстрее развивали, играли длинными передачами вперед, осуществляли подбор. Только за счет этого.

- В матче было два автогола...

- Оба автогола пришли с навесов, когда игроки не видели мяча. Так получилось. Совпадение.

- Результат можно считать справедливым?

- Если считать по моментам созданным, то, наверное, да. А если по игре - нет.

Rusfootball.info
Теги: Евсеев Урал Зенит
Сегодня, 16:32
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№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:36) #
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online

Цитата: MIG
Матч не смотрел, но из интервью нихрена не понял.

Игра была упорной.Без особого преимущества хозяев. Если бы всё залетело, счет был бы 5-1


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: fan-yuran Санкт-Петербург (Сегодня, 17:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
По моментам Зенит должен был выигрывать, как минимум 3-1. А по игре непонятная нервотрепка в конце матча. Такое впечатление, что невезуха с реализацией моментов сильно напрягает игроков.
Регистрация: 7.10.2016
№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 17:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Идиот.
Игра и идет чтобы создаваать моменты и забивать голы


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№1 Написал: MIG Piter (Сегодня, 16:59) #
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online

Матч не смотрел, но из интервью нихрена не понял. Т.е Урал владел игровым преимуществом? А моменты создавал Зенит? Или как? Почему результат "по игре" не справедлив?


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Регистрация: 12.06.2008
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