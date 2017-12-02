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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет
Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев прокомментировал поражение от "Зенита" (1:2).
- Мы провели неплохой матч, повели в счете, играли в свой футбол, но проиграли.
- В чем "Зенит" был сильнее на ваш взгляд?
- Атаки быстрее развивали, играли длинными передачами вперед, осуществляли подбор. Только за счет этого.
- В матче было два автогола...
- Оба автогола пришли с навесов, когда игроки не видели мяча. Так получилось. Совпадение.
- Результат можно считать справедливым?
- Если считать по моментам созданным, то, наверное, да. А если по игре - нет.
Rusfootball.info
- Мы провели неплохой матч, повели в счете, играли в свой футбол, но проиграли.
- В чем "Зенит" был сильнее на ваш взгляд?
- Атаки быстрее развивали, играли длинными передачами вперед, осуществляли подбор. Только за счет этого.
- В матче было два автогола...
- Оба автогола пришли с навесов, когда игроки не видели мяча. Так получилось. Совпадение.
- Результат можно считать справедливым?
- Если считать по моментам созданным, то, наверное, да. А если по игре - нет.
Rusfootball.info
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