Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет

Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев прокомментировал поражение от "Зенита" (1:2).- Мы провели неплохой матч, повели в счете, играли в свой футбол, но проиграли.- Атаки быстрее развивали, играли длинными передачами вперед, осуществляли подбор. Только за счет этого.- Оба автогола пришли с навесов, когда игроки не видели мяча. Так получилось. Совпадение.- Если считать по моментам созданным, то, наверное, да. А если по игре - нет.