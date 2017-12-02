Юрий Лодыгин: все могло закончиться с большим счетом

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин прокомментировал победу над "Уралом" (2:1) в 19-м туре чемпионата России, передает корреспондент- Игры была напряженной, нам была нужна эта победа. Со всеми командами сейчас тяжело играть. Довольны результатом. Конечно, по игре у нас было очень много моментов, когда все могло закончиться с большим счетом. Не сказал бы, что у "Урала" было много моментов. Они больше прессинговали, чем атаковали. Было пару моментов, но по воротам мало.- Из-за гола, конечно, неожиданное. Мы выходили с таким зарядом, зная, как важен матч. Получили неприятный штрафной, и забили сами себе.- Это последние несколько лет так, потому что даже самая слабая команда она уже тактически хорошо играет и они все садятся назад. Или есть команды, которые не боятся играть в футбол. Поэтому в футболе много тактики.- Да, смотрел. Хорошая жеребьевка. Думаю, те команды, которые попали на турнир - хорошие команды.- Честно говоря, никак не отмечаю.