Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Лодыгин: все могло закончиться с большим счетом

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин прокомментировал победу над "Уралом" (2:1) в 19-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Игры была напряженной, нам была нужна эта победа. Со всеми командами сейчас тяжело играть. Довольны результатом. Конечно, по игре у нас было очень много моментов, когда все могло закончиться с большим счетом. Не сказал бы, что у "Урала" было много моментов. Они больше прессинговали, чем атаковали. Было пару моментов, но по воротам мало.

- Насколько неожиданным получилось начало матча?

- Из-за гола, конечно, неожиданное. Мы выходили с таким зарядом, зная, как важен матч. Получили неприятный штрафной, и забили сами себе.

- Вы сказали, что со всеми командами тяжело играть...

- Это последние несколько лет так, потому что даже самая слабая команда она уже тактически хорошо играет и они все садятся назад. Или есть команды, которые не боятся играть в футбол. Поэтому в футболе много тактики.

- Смотрели жеребьевку ЧМ-2018?

- Да, смотрел. Хорошая жеребьевка. Думаю, те команды, которые попали на турнир - хорошие команды.

- 10 декабря международный день футбола. Как относитесь к таким праздникам? Как-то отмечаете?

- Честно говоря, никак не отмечаю.

Rusfootball.info
Сегодня, 16:45
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 16:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Потому Урал в твою сторону мяч и не пинал - все тебя знают. а уплочено-то было за то, чтоб бомжам выиграть помогли... А как им поможешь если в сторону их ворот летящий мяч не маманя, так лодырка запихает? А Уралу потом мучайся, наноси начеленый удар в свои ворота, а потом кривого Кокорина подправляй - сам-то он не забьет не в жизнь, что доказали следующие эпизоды - его даже не опекали - все равно не попадет)))


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.