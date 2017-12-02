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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Лодыгин: все могло закончиться с большим счетом
Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин прокомментировал победу над "Уралом" (2:1) в 19-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Игры была напряженной, нам была нужна эта победа. Со всеми командами сейчас тяжело играть. Довольны результатом. Конечно, по игре у нас было очень много моментов, когда все могло закончиться с большим счетом. Не сказал бы, что у "Урала" было много моментов. Они больше прессинговали, чем атаковали. Было пару моментов, но по воротам мало.
- Насколько неожиданным получилось начало матча?
- Из-за гола, конечно, неожиданное. Мы выходили с таким зарядом, зная, как важен матч. Получили неприятный штрафной, и забили сами себе.
- Вы сказали, что со всеми командами тяжело играть...
- Это последние несколько лет так, потому что даже самая слабая команда она уже тактически хорошо играет и они все садятся назад. Или есть команды, которые не боятся играть в футбол. Поэтому в футболе много тактики.
- Смотрели жеребьевку ЧМ-2018?
- Да, смотрел. Хорошая жеребьевка. Думаю, те команды, которые попали на турнир - хорошие команды.
- 10 декабря международный день футбола. Как относитесь к таким праздникам? Как-то отмечаете?
- Честно говоря, никак не отмечаю.
Rusfootball.info
- Игры была напряженной, нам была нужна эта победа. Со всеми командами сейчас тяжело играть. Довольны результатом. Конечно, по игре у нас было очень много моментов, когда все могло закончиться с большим счетом. Не сказал бы, что у "Урала" было много моментов. Они больше прессинговали, чем атаковали. Было пару моментов, но по воротам мало.
- Насколько неожиданным получилось начало матча?
- Из-за гола, конечно, неожиданное. Мы выходили с таким зарядом, зная, как важен матч. Получили неприятный штрафной, и забили сами себе.
- Вы сказали, что со всеми командами тяжело играть...
- Это последние несколько лет так, потому что даже самая слабая команда она уже тактически хорошо играет и они все садятся назад. Или есть команды, которые не боятся играть в футбол. Поэтому в футболе много тактики.
- Смотрели жеребьевку ЧМ-2018?
- Да, смотрел. Хорошая жеребьевка. Думаю, те команды, которые попали на турнир - хорошие команды.
- 10 декабря международный день футбола. Как относитесь к таким праздникам? Как-то отмечаете?
- Честно говоря, никак не отмечаю.
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