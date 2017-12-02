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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:40
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
"Барселона" дома не смогла обыграть "Сельту"
"Барселона" на своем поле сыграла вничью с "Сельтой" в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
14 тур
"Барселона" – "Сельта" 2:2
Гол: Месси, 22, Суарес, 63 - Аспас, 20, Гомес, 70
"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Юмтити (Вермален, 72), Роберто, Бускетс, Ракитич (Пако, 79), Паулиньо, Иньеста (Суарес, 53), Суарес, Месси
"Сельта": Рубен, Мальо, Фонтас, Гомес, Васс, Лоботка, Мендес (Ронкалья, 63), Хосабед, Систо, Гомес (Кабрал, 5), Аспас
Предупреждения: Суарес, 2, Ронкалья, 74, Хосабед, 81, Бланко, 86, Васс, 87, Систо, 88, Мальо, 90+2
Чемпионат Испании
14 тур
"Барселона" – "Сельта" 2:2
Гол: Месси, 22, Суарес, 63 - Аспас, 20, Гомес, 70
"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Юмтити (Вермален, 72), Роберто, Бускетс, Ракитич (Пако, 79), Паулиньо, Иньеста (Суарес, 53), Суарес, Месси
"Сельта": Рубен, Мальо, Фонтас, Гомес, Васс, Лоботка, Мендес (Ронкалья, 63), Хосабед, Систо, Гомес (Кабрал, 5), Аспас
Предупреждения: Суарес, 2, Ронкалья, 74, Хосабед, 81, Бланко, 86, Васс, 87, Систо, 88, Мальо, 90+2
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