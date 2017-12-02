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"Барселона" дома не смогла обыграть "Сельту"

"Барселона" на своем поле сыграла вничью с "Сельтой" в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

14 тур

"Барселона" – "Сельта" 2:2

Гол: Месси, 22, Суарес, 63 - Аспас, 20, Гомес, 70

"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Юмтити (Вермален, 72), Роберто, Бускетс, Ракитич (Пако, 79), Паулиньо, Иньеста (Суарес, 53), Суарес, Месси

"Сельта": Рубен, Мальо, Фонтас, Гомес, Васс, Лоботка, Мендес (Ронкалья, 63), Хосабед, Систо, Гомес (Кабрал, 5), Аспас

Предупреждения: Суарес, 2, Ронкалья, 74, Хосабед, 81, Бланко, 86, Васс, 87, Систо, 88, Мальо, 90+2
Теги: Барселона Сельта
Сегодня, 17:10
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