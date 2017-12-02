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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
Дмитрий Хохлов: "Динамо" почти идеально выполнило план на игру
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после победы над "Ростовом" в матче 19-го тура чемпионата России заявил, что команда практически идеально выполнила план на игру.
– Тот план, который был у нас на игру, футболисты почти идеально выполнили, – начал Хохлов. – Соответственно, добились результата.
– Всего одна замена – и та на 90-й минуте. Вас все устраивало?
– На все 100 процентов! Плюс понимали, что заменами можно было сбить игру. Поэтому и тянули с ними.
– Когда футболисты забили первый гол, продемонстрировали майку с номером Терехова?
– Да. Поддержали Антона. И это правильно. Парень в непростой ситуации. Только оправился от травмы, набрал неплохую форму, но опять получил повреждение. Насколько выбыл, пока сказать не могу.
"Спорт-Экспресс"
– Тот план, который был у нас на игру, футболисты почти идеально выполнили, – начал Хохлов. – Соответственно, добились результата.
– Всего одна замена – и та на 90-й минуте. Вас все устраивало?
– На все 100 процентов! Плюс понимали, что заменами можно было сбить игру. Поэтому и тянули с ними.
– Когда футболисты забили первый гол, продемонстрировали майку с номером Терехова?
– Да. Поддержали Антона. И это правильно. Парень в непростой ситуации. Только оправился от травмы, набрал неплохую форму, но опять получил повреждение. Насколько выбыл, пока сказать не могу.
"Спорт-Экспресс"
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