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Дмитрий Хохлов: "Динамо" почти идеально выполнило план на игру

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после победы над "Ростовом" в матче 19-го тура чемпионата России заявил, что команда практически идеально выполнила план на игру.

– Тот план, который был у нас на игру, футболисты почти идеально выполнили, – начал Хохлов. – Соответственно, добились результата.

– Всего одна замена – и та на 90-й минуте. Вас все устраивало?

– На все 100 процентов! Плюс понимали, что заменами можно было сбить игру. Поэтому и тянули с ними.

– Когда футболисты забили первый гол, продемонстрировали майку с номером Терехова?

– Да. Поддержали Антона. И это правильно. Парень в непростой ситуации. Только оправился от травмы, набрал неплохую форму, но опять получил повреждение. Насколько выбыл, пока сказать не могу.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 18:16
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
А где это Динамики, ни на трибунах нет, и здесь победу не славят.
Регистрация: 20.03.2014
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