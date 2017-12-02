Дмитрий Хохлов: "Динамо" почти идеально выполнило план на игру

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после победы над "Ростовом" в матче 19-го тура чемпионата России заявил, что команда практически идеально выполнила план на игру.– Тот план, который был у нас на игру, футболисты почти идеально выполнили, – начал Хохлов. – Соответственно, добились результата.– На все 100 процентов! Плюс понимали, что заменами можно было сбить игру. Поэтому и тянули с ними.– Да. Поддержали Антона. И это правильно. Парень в непростой ситуации. Только оправился от травмы, набрал неплохую форму, но опять получил повреждение. Насколько выбыл, пока сказать не могу.